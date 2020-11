Google Fit zyskuje liczne nowości, które ułatwią monitorowanie zdrowia. Pojawi się nowy ekran główny oraz więcej danych dotyczących śledzenia snu.

Nowości w Google Fit

Zwracanie większej uwagi na aktywność fizyczną i monitorowanie swojego stanu zdrowia jest w obecnym czasie szczególnie ważne. Praca zdalna i ciągłe siedzenie w domu nie sprzyja uprawianiu sportów, jednak z drobną pomocą użytecznych aplikacji możemy znaleźć motywację do ruszenia się z fotela.

W związku z przeprojektowaniem Google Fit, firma wprowadza szereg nowych funkcji, które mają pomóc w zapewnieniu poprawy samopoczucia. Pojawią się dokładne wskaźniki śledzenia snu, a także nowy ekran główny. Wszystkie informacje mają być zebrane w jednym miejscu i nie być przytłaczające dla użytkownika.

Google ułatwia trenowanie i kontrolę zdrowia

Google uważa, że wprowadzane zmiany ułatwiają śledzenie i łatwiejsze zrozumienie ważnych informacji o stanie zdrowia. Teraz wszystkie dane z różnych urządzeń mają stać się wygodniejsze do przeglądania na nowym ekranie głównym. Zobaczymy przejrzyste podsumowania celów dziennych i tygodniowych, dzięki czemu na pierwszy rzut oka będzie można skontrolować swoje postępy.

Aplikacja pokaże dokładne analizy spacerów lub biegów na mapie. Wyświetli nie tylko informacje o ostatnim treningu, ale również zdrowotne: dokładne śledzenie snu, zmian masy ciała, tętna i ciśnienia krwi.

Narzędzie do śledzenia snu będzie zbierać informacje z podłączonych urządzeń, takich jak Fossil Gen 5E, Oura Ring, inteligentna mata do monitorowania snu Withings Sleep, oraz aplikacji Sleep As Android i Sleep Cycle. Dzięki temu, będzie można ustalić harmonogram, monitorować nocną aktywność i wyświetlać etapy snu. Ta funkcja jest ciągle rozbudowywana, a w przyszłości ma pojawić się więcej obsługiwanych urządzeń i aplikacji.

Chcąc pochwalić się osiągnięciami sportowymi, będzie można udostępniać statystyki, trasy i zdjęcia z dziennika Google Fit w mediach społecznościowych oraz w komunikatorach.

Zobaczymy również nowe skróty w aplikacji na Wear OS, które ułatwią szybkie sprawdzenie informacji o pogodzie, a także rozpoczęcie lub zatrzymanie treningów. W czasie ćwiczeń wszystkie potrzebne dane będzie można zobaczyć w jednym widoku na ekranie, a alerty o tempie poinformują, czy wszystko przebiega zgodnie z ustalonym planem.

Warto też pamiętać, aby zrobić sobie przerwę w pracy na wzięcie kilku głębszych oddechów. Funkcja Breath Tile poprowadzi przez sesje oddechowe, które zakończą się wyświetleniem dostępu do informacji o zmianach tętna oraz podsumowaniem sesji z całego tygodnia.

Aktualizacja Google Fit zacznie pojawiać się już w tym tygodniu, zarówno w wersji na Androida, jak i iOS.

Źródło: Google

