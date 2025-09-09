Co z tą baterią iPhone’a Air? Apple podał liczby

"Z wielką smukłością wiąże się niewielka bateria" - usłyszał kiedyś Spider-Man od swojego wujka (chyba że coś pomyliłem w tłumaczeniu). Porozmawiajmy więc o baterii iPhone’a Air.

Gdy tylko pojawiły się plotki na temat najcieńszego smartfonu Apple’a, wielu użytkowników zaczęło snuć obawy odnośnie czasu pracy na baterii. iPhone Air oraz seria iPhone 17 wreszcie zostały zaprezentowane, więc przyszła pora na konkrety.

iPhone Air kontra iPhone 17 - porównanie baterii

Apple, zgodnie z tradycją, nie ujawnia pojemności akumulatorów swoich smartfonów. Póki co musimy posiłkować się przeciekami, według których w przypadku iPhone Air mowa o ok. 3100 mAh, ale są to jedynie nieoficjalne informacje.

Producent zamiast tego deklaruje czas pracy i ładowania. Tak - według tych samych kryteriów - iPhone Air na tle smartfonów z linii iPhone 17:

iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Odtwarzenie wideo (pamięć) Do 27 godz. Do 30 godz. Do 31 godz. Do 37 godz. Odtwarzenie wideo (streaming) Do 22 godz. Do 27 godz. Do 28 godz. Do 33 godz. Ładowanie przewodowe 20 W,

50 proc. w 30 min. 40 W,

50 proc. w 20 min. 40 W,

50 proc. w 20 min. 40 W,

50 proc. w 20 min. Ładowanie MagSafe 20 W,

50 proc. w 30 min. 25 W,

​​​​​​​50 proc. w 30 min. 25 W,

​​​​​​​50 proc. w 30 min. 25 W,

​​​​​​​50 proc. w 30 min.

Co ciekawe, Apple zrobił dla iPhone’a 17 wyjątek i tylko dla tego modelu podał deklarowane czasy pracy telefonu z przyczepionym powerbankiem MagSafe.



Choć iPhone Air pod względem czasu pracy wypada najsłabiej ze wszystkich smartfonów tej generacji, to inaczej sprawa wygląda w porównaniu z poprzednikami. Przykładowo deklarowany czas odtwarzania wideo dla iPhone’a 16 Plus to również 27 godzin. Apple przekonuje, że zrównanie wyników to zasługa bardziej energooszczędnego czipu A19 Pro oraz ekranu ze zmienną częstotliwością odświeżania, który dotychczas był zarezerwowany dla modeli Pro.

Czyli co, nie będzie dramatu? Przekonamy się, gdy iPhone Air trafi do nas na testy.