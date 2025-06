Google chce zdążyć przed iPhone'em 17. Wyciekła data premiery Pixela 10

Oczekuje się, że jubileuszowy flagowiec Google’a trafi do pierwszych klientów jeszcze przed końcem wakacji.

Z informacji uzyskanych przez serwis Android Headlines wygląda na to, że rozkład jazdy dla linii Google Pixel 10 prezentuje się tak:

20 sierpnia - prezentacja i start przedsprzedaży;

28 sierpnia - start regularnej sprzedaży.

Wcześniej ten sam serwis raportował, że wydarzenie Made by Google odbędzie się 13 sierpnia, jednak z niewyjaśnionych powodów miało zostać przesunięte o tydzień.

Pixel 10 będzie walczył z iPhone’em 17

Warto przypomnieć, że w latach 2016-2023 Google prezentował nowe generacje swoich smartfonów w październiku. Premiera ubiegłorocznego Pixela 9 została jednak przesunięta na sierpień, co miało wynikać z chęci wyprzedzenia Apple’a, który ze swoimi iPhone’ami konsekwentnie celuje we wrzesień.

Najwidoczniej nie była to jednorazowa zmiana., co było do przewidzenia. Skoro Google kręci już reklamy Pixela 10, to wygląd, specyfikacja i kluczowe funkcje musiały już zostać sfinalizowane.

Co istotne, wcześniej Google oficjalnie ogłosił, że najnowszy Android 16 zostanie wydany już w czerwcu. Nie powtórzy się więc ubiegłoroczna sytuacja, kiedy to nowe smartfony trafiły na rynek z tą samą wersją systemu operacyjnego co poprzednia generacja.

Google Pixel 10, 10 Pro i 10 Pro XL - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Android Headlines / @OnLeaks)