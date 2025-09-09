Internet

Jakie limity ma darmowa wersja Gemini? Google wreszcie odsłonił karty

Ile zabawy z AI cię omija, jeśli nie płacisz za dostęp do Google Gemini?

Chatbot Gemini dostępny jest w trzech planach: darmowym, Google AI Pro oraz Google AI Ultra. Dotychczas twórcy nieprecyzyjnie informowali o tym, jakie korzyści daje wykupienie abonamentu, zamiast tego zasłaniając się formułami typu "wyższe limity". Wreszcie przyszła jednak pora na konkrety. 

Gemini w wersji darmowej, Pro i Ultra - porównanie limitów

Google zamieścił na swojej stronie tabelę z limitami dla aplikacji Gemini w planie darmowym, AI Pro oraz AI Ultra. W chwili publikacji tego tekstu prezentują się one tak:

 GeminiGemini w Google AI ProGemini w Google AI Ultra
CenaZa darmo97,99 zł/mies.1229,99 zł/mies.
2.5 ProDo 5 promptów dziennieDo 100 promptów dziennieDo 500 promptów dziennie
2.5 FlashDostęp ogólny
Rozmiar okna kontekstu32 tys.1 mln
Podsumowania audioDo 20 podsumowań audio dziennie
Deep ResearchDo 5 raportów miesięcznie do modelu 2.5 FlashDo 20 raportów dziennie przy użyciu modelu 2.5 ProDo 200 raportów dziennie przy użyciu modelu 2.5 Pro
Deep Think-Do 10 promptów dziennie z oknem kontekstu ze 192 tys. tokenów
Generowanie i edytowanie obrazówDo 100 obrazów dziennieDo 1000 obrazów dziennie
Zaplanowane działania-Ograniczony dostęp do modelu 2.5 Deep Think
Generowanie filmów-Do 3 filmów dziennie przy użyciu Veo 3 Fast (wersja testowa)Do 5 filmów dziennie przy użyciu Veo 3 (wersja testowa)
Wcześniejszy dostęp do funkcji-Priorytetowy dostęp do wybranych nowych funkcji

Warto podkreślić, że mowa wyłącznie o chatbocie Gemini. Google AI Pro i Google AI Ultra to szersze plany, które obejmują dostęp także do innych usług, w tym miejsca w chmurze, edytora filmów Flow, inteligentnego notatnika NotebookLM czy YouTube Premium. Szerszej wspomniane plany omówiliśmy tutaj.

