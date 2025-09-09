Jakie limity ma darmowa wersja Gemini? Google wreszcie odsłonił karty
Ile zabawy z AI cię omija, jeśli nie płacisz za dostęp do Google Gemini?
Chatbot Gemini dostępny jest w trzech planach: darmowym, Google AI Pro oraz Google AI Ultra. Dotychczas twórcy nieprecyzyjnie informowali o tym, jakie korzyści daje wykupienie abonamentu, zamiast tego zasłaniając się formułami typu "wyższe limity". Wreszcie przyszła jednak pora na konkrety.
Gemini w wersji darmowej, Pro i Ultra - porównanie limitów
Google zamieścił na swojej stronie tabelę z limitami dla aplikacji Gemini w planie darmowym, AI Pro oraz AI Ultra. W chwili publikacji tego tekstu prezentują się one tak:
|Gemini
|Gemini w Google AI Pro
|Gemini w Google AI Ultra
|Cena
|Za darmo
|97,99 zł/mies.
|1229,99 zł/mies.
|2.5 Pro
|Do 5 promptów dziennie
|Do 100 promptów dziennie
|Do 500 promptów dziennie
|2.5 Flash
|Dostęp ogólny
|Rozmiar okna kontekstu
|32 tys.
|1 mln
|Podsumowania audio
|Do 20 podsumowań audio dziennie
|Deep Research
|Do 5 raportów miesięcznie do modelu 2.5 Flash
|Do 20 raportów dziennie przy użyciu modelu 2.5 Pro
|Do 200 raportów dziennie przy użyciu modelu 2.5 Pro
|Deep Think
|-
|Do 10 promptów dziennie z oknem kontekstu ze 192 tys. tokenów
|Generowanie i edytowanie obrazów
|Do 100 obrazów dziennie
|Do 1000 obrazów dziennie
|Zaplanowane działania
|-
|Ograniczony dostęp do modelu 2.5 Deep Think
|Generowanie filmów
|-
|Do 3 filmów dziennie przy użyciu Veo 3 Fast (wersja testowa)
|Do 5 filmów dziennie przy użyciu Veo 3 (wersja testowa)
|Wcześniejszy dostęp do funkcji
|-
|Priorytetowy dostęp do wybranych nowych funkcji
Warto podkreślić, że mowa wyłącznie o chatbocie Gemini. Google AI Pro i Google AI Ultra to szersze plany, które obejmują dostęp także do innych usług, w tym miejsca w chmurze, edytora filmów Flow, inteligentnego notatnika NotebookLM czy YouTube Premium. Szerszej wspomniane plany omówiliśmy tutaj.
Komentarze1