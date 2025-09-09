Jakie limity ma darmowa wersja Gemini? Google wreszcie odsłonił karty

Ile zabawy z AI cię omija, jeśli nie płacisz za dostęp do Google Gemini?

Chatbot Gemini dostępny jest w trzech planach: darmowym, Google AI Pro oraz Google AI Ultra. Dotychczas twórcy nieprecyzyjnie informowali o tym, jakie korzyści daje wykupienie abonamentu, zamiast tego zasłaniając się formułami typu "wyższe limity". Wreszcie przyszła jednak pora na konkrety.

Gemini w wersji darmowej, Pro i Ultra - porównanie limitów

Google zamieścił na swojej stronie tabelę z limitami dla aplikacji Gemini w planie darmowym, AI Pro oraz AI Ultra. W chwili publikacji tego tekstu prezentują się one tak:

Gemini Gemini w Google AI Pro Gemini w Google AI Ultra Cena Za darmo 97,99 zł/mies. 1229,99 zł/mies. 2.5 Pro Do 5 promptów dziennie Do 100 promptów dziennie Do 500 promptów dziennie 2.5 Flash Dostęp ogólny Rozmiar okna kontekstu 32 tys. 1 mln Podsumowania audio Do 20 podsumowań audio dziennie Deep Research Do 5 raportów miesięcznie do modelu 2.5 Flash Do 20 raportów dziennie przy użyciu modelu 2.5 Pro Do 200 raportów dziennie przy użyciu modelu 2.5 Pro Deep Think - Do 10 promptów dziennie z oknem kontekstu ze 192 tys. tokenów Generowanie i edytowanie obrazów Do 100 obrazów dziennie Do 1000 obrazów dziennie Zaplanowane działania - Ograniczony dostęp do modelu 2.5 Deep Think Generowanie filmów - Do 3 filmów dziennie przy użyciu Veo 3 Fast (wersja testowa) Do 5 filmów dziennie przy użyciu Veo 3 (wersja testowa) Wcześniejszy dostęp do funkcji - Priorytetowy dostęp do wybranych nowych funkcji

Warto podkreślić, że mowa wyłącznie o chatbocie Gemini. Google AI Pro i Google AI Ultra to szersze plany, które obejmują dostęp także do innych usług, w tym miejsca w chmurze, edytora filmów Flow, inteligentnego notatnika NotebookLM czy YouTube Premium. Szerszej wspomniane plany omówiliśmy tutaj.