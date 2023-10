Wpisz to dzisiaj w Google. Pojawi się coś wyjątkowego

Przeglądarka Google jest znana z tego, że z okazji wielu różnych wydarzeń przybiera różne “postaci”. Nie inaczej stało się w przypadku tegorocznego Halloween.

Specyficzne efekty graficzne, które pojawiają się po wyszukaniu konkretnego hasła w przeglądarce Google są znane nie od dziś. Niektóre z nich, określane jako tzw. easter eggs, to w istocie nawet interaktywne gry, które potrafią na długo zatrzymać użytkownika.

Z okazji Halloween Google również przygotowało coś wyjątkowego, co nie zdarza się w jakikolwiek inny dzień. Wystarczy wyszukać hasła “Halloween” lub “Halloween kiedy”, aby ekran “zalał się” specjalnie przygotowanymi na tę okazję grafikami.

Halloween w Google, czyli wyjątkowa grafika na tę okazję

Generalnie rzecz ujmując, efekt przygotowany na tegoroczne Halloween polega na wyświetleniu kolorowych grafik po wpisaniu odpowiednich haseł w wyszukiwarkę. Google nie oddaje tutaj do dyspozycji żadnego interaktywnego narzędzia poza przyciskiem, który pojawia się na dole ekranu i pozwala jeszcze raz uruchomić efekt.

Jeśli więc wpiszesz dziś w Google wspomniane wcześniej hasło “Halloween”, twoim oczom ukażą się zielone “duszki” pojawiające się z dolnej części okna przeglądarki. Tych będzie tylko kilka i po chwili znikną, jeśli więc chcesz raz jeszcze uruchomić animację, musisz użyć specjalnego przycisku umieszczonego na dole.

Google pozwala też udostępnić wyszukiwane hasło z włączonym efektem z okazji Halloween. Możesz więc kliknąć w ten link i bez wpisywania, zobaczyć na własne oczy, co przygotował gigant.

Wspomnieć warto, że animacja w Google na Halloween to nie jedyna ukryta funkcja Google. Wyszukiwarka skrywa przed swoimi użytkownikami mnóstwo tajemnic, a tylko niektóre z nich to popularne hasło “askew”, którego wyszukanie sprawi, że cały obraz delikatnie się przekrzywi. Być może nie wiesz też, że Google może ci pomóc podjąć decyzję. Sprawdź sam i wpisz w wyszukiwarce “rzuć monetą” – zobacz, co się stanie.