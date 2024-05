Nadchodzi nowy gracz na rynku wyszukiwarek. OpenAI planuje ogłosić w poniedziałek nowy produkt - wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji, który może zagrozić dominacji Google.

Zgodnie z informacjami przekazanymi agencji Reuters przez „dwie osoby zaznajomione z tematem”, zapowiedź ma nastąpić na dzień przed rozpoczęciem corocznej konferencji Google I/O, podczas której oczekuje się prezentacji nowych modeli AI, takich jak Gemini i Gemma. A ta już w najbliższy wtorek 14 maja.. Według wcześniejszych doniesień Bloomberg i The Information, wyszukiwarka OpenAI będzie częściowo zintegrowana z chatbotem ChatGPT i zawierać będzie funkcję cytowania, a także współpracę z Bingiem.

Google pod presją innowacji AI

Google, zdając sobie sprawę z zagrożenia dla swojej pozycji lidera w branży wyszukiwarek, przygotowuje się do konfrontacji. Prabhakar Raghavan, szef wyszukiwarek Google, ostrzegł swoich pracowników, mówiąc, że „życie nie będzie zawsze usłane różami”. Podkreślił także, że mimo pojawienia się nowych gadżetów, ludzie nadal ufają Google jako wiarygodnemu źródłu informacji, co jest kluczowe w dobie generatywnych AI. Z informacji uzyskanych przez The Verge wynika, że OpenAI stara się przyciągnąć pracowników Google do pracy nad swoją własną ofertą wyszukiwania, co świadczy o intensyfikacji rywalizacji na rynku technologii.

Rywalizacja na rynku AI się zaostrza

OpenAI nie jest jedynym przedsiębiorstwem skupiającym się na AI, które staje na drodze Google. Startup Perplexity, założony przez byłego badacza OpenAI, zgłosił, że jego produkt - wyszukiwarka oparta na AI - przyciągnął w styczniu 10 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Wyzwania te napotykają na Google w trakcie toczącej się sprawy antymonopolowej z DOJ dotyczącej jego dominacji w wyszukiwaniu. Jeśli plany OpenAI się powiodą, przed Google stanie wyzwanie, jakie rzadko kiedy się pojawia, zwłaszcza w przededniu ich własnego wydarzenia I/O, co może stanowić ważny sygnał dla giganta technologicznego.

Kto zyska, a kto straci? Jak to bywa w przypadku dużej konkurencji, z pewnością zyskają użytkownicy.

