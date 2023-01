Google coraz bardziej obawia się rosnącej konkurencji ze strony ChatGPT. Jak donosi New York Times, firma planuje w tym roku zaprezentowanie kilkudziesięciu produktów opartych na AI oraz chatbota dla swojej wyszukiwarki.

Google przyspiesza prace nad AI

Popularność narzędzia OpenAI rośnie i jednocześnie rosną też obawy Google odnośnie ChatGPT rosną. Chatbot ten, oparty na sztucznej inteligencji, może dostarczyć użytkownikom informacji szybko i w łatwym do zrozumienia formacie. Przez to właśnie Google postrzega ChatGPT jako zagrożenie dla swojej działalności związanej z wyszukiwaniem i zmienia plany na kolejne tygodnie.

Jak podaje New York Times, dyrektor generalny Sundar Pichai, deklarując na początku stycznia „czerwony kod”, przyspieszył też rozwój AI w firmie. Podobno Google przygotowuje się do zaprezentowania w tym roku co najmniej 20 produktów opartych na sztucznej inteligencji, a także chatbota dla swojej wyszukiwarki. Niektóre z nich mają zadebiutować na konferencji I/O w maju.

Nad jakimi projektami pracuje Google?

Według pokazu slajdów oglądanego przez serwis NY Times, wśród projektów AI, nad którymi pracuje Google, znajduje się narzędzie do generowania obrazów, ulepszona wersja AI Test Kitchen (aplikacja używana do testowania prototypów), tryb zielonego ekranu w stylu TikToka dla YouTube i narzędzie, które może generować filmy podsumowujące inne materiały. W przygotowaniu jest także funkcja zatytułowana Shopping Try-on, a także narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mogą ułatwić programistom tworzenie aplikacji na Androida.

Firma przygotowuje się do zaprezentowania całkowicie nowych doświadczeń dla użytkowników, programistów i firm. Mamy przed sobą znaczną szansę dzięki sztucznej inteligencji w naszych produktach i jesteśmy gotowi podejść do niej odważnie i odpowiedzialnie.

Ponoć Sundar Pichai sprowadził też w zeszłym miesiącu założycieli Google, Larry'ego Page'a i Sergeya Brina, aby spotkali się z obecnymi liderami, przejrzeli plany AI i zaoferowali wkład.

Google skupia się na bezpieczeństwie i uczciwości

Zgodnie z informacjami podanymi przez NY Times, Google próbował przyspieszyć procesy zatwierdzania produktów, aby upewnić się, że technologia oparta na sztucznej inteligencji jest uczciwa i etyczna. Firma dostosowuje też poziomy ryzyka, które jest gotowa podjąć, wprowadzając nowości.

W przypadku chatbota wyszukiwania dla Google najważniejsze są bezpieczeństwo, dokładność oraz blokowanie dezinformacji. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, poprzeczka jest nieco niższa i firma skupi się głównie na ograniczeniu problemów związanych z nienawiścią, toksycznością, niebezpieczeństwem oraz dezinformacją.

Źródło: nytimes.com