Google wprowadza nowe funkcje bezpieczeństwa w wyszukiwarce. Mają one na celu usprawnienie usuwania jawnych materiałów deepfake. Co więcej, takie treści nie będą pojawiać się wysoko w wynikach wyszukiwania.

Co to jest deepfake i na czym polega jego potęga? W wielkim skrócie jest to technika obróbki obrazu, która z powodzeniem może podmienić wizerunek danej osoby na inną. Ta technika jest ochoczo wykorzystywana przez cyberprzestępców i niestety, w Internecie nie brakuje treści deepfake. Google jest świadome zagrożenia - niech świadczy o tym najnowsza aktualizacja zabezpieczeń wyszukiwarki.

Google idzie na wojnę z materiałami deepfake

Jak informuje The Verge, dzięki nowym narzędziom, użytkownicy mogą łatwiej wnioskować o usunięcie niepożądanych materiałów deepfake przedstawiających ich w nieodpowiedni sposób, co ma zapewnić również filtrowanie i usuwanie podobnych treści oraz duplikatów obrazów.

Emma Higham, menedżerka produktu w Google, podkreśliła, że wprowadzone zabezpieczenia mają na celu zapewnienie użytkownikom większego spokoju, szczególnie tym, którzy obawiają się, że w przyszłości pojawią się podobne treści uderzające w ich wizerunek.

Zmiana algorytmów wyszukiwania Google

Zmiany obejmują również dostosowanie algorytmów wyszukiwania w celu promowania treści wysokiej jakości w miejsce niepożądanych deepfake'ów. Strony, z których często usuwane są fałszywe treści, będą tracić na swojej pozycji w wynikach wyszukiwania. Poprzednie aktualizacje pozwoliły zmniejszyć ekspozycję na tego typu obrazy w wyszukiwarce o ponad 70 procent w bieżącym roku.

Temat materiałów deepfake nie schodzi z ust z internautów. Nie tak dawno sam Elon Musk opublikował nagranie deepfake parodiujące kampanię prezydencką Kamali Harris.

Źródło: The Verge