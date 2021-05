Z czym kojarzy Ci się Google? Z pewnością nie ze stacjonarnymi sklepami, w których można obejrzeć produkty firmy i dokonać ewentualnych zakupów. Być może zacznie się to zmieniać.

Google otworzy pierwszy stacjonarny sklep

Czyżby Google pozazdrościło popularności, jaką cieszą się Apple Store? Trudno będzie z nimi konkurować, nawet biorąc pod uwagę duże zasoby finansowe, jakimi Google bezsprzecznie dysponuje. Póki co mamy do czynienia z przygotowaniami do otwarcia pierwszego fizycznego sklepu Google. Zostanie zlokalizowany w Chelsea, w Nowym Jorku.

Na co mogą liczyć przyszli odwiedzających? Cóż, tutaj bez zaskoczenia. Wedle zapowiedzi sklep stanie się miejscem, w którym klienci będą mogli w wygodny sposób zapoznać się ze sprzętem i usługami firmy. Oczywiście jeśli komuś coś się spodoba, da się dokonać zakupów. U nas sprzęty Google nie są najpopularniejsze, a jest ich całkiem sporo - to smartfony Pixel, słuchawki Pixel Buds, Pixelbooki, smartwatche, rozwiązania z linii Nest czy akcesoria do Google Stadia. Przewidywana jest też opcja zakupów online w Google Store i odbioru zamówienia w powstającym sklepie. Na miejscu obecni mają być też doradcy oraz serwis dla zgłaszających się z uszkodzonymi urządzeniami.

Dlaczego Nowy Jork?

Lokalizacja nie wydaje się i zapewne nie jest przypadkowa. Nie chodzi tylko o wielu potencjalnych odwiedzających i klientów. Sklep w Chelsea będzie częścią dużego kampusu, jaki ma tam Google.

Otwarcie planowane jest na lato. Wciąż jesteśmy w dość trudnym okresie. Nie dziwią w związku z tym zapewnienia, iż w sklepie wymagane będą maseczki, pojawią się urządzenia sanitarne do rąk i wymagany będzie dystans społeczny - liczba odwiedzających w środku zostanie ograniczona.

Trudno teraz przewidywać, czy będzie to pierwszy i zarazem jedyny stacjonarny sklep Google. Zapewne dużo zależy od tego, z jakim przyjęciem się spotka. Jeśli z entuzjastycznym to być może Google zdecyduje się na kolejne.

Źródło: Google