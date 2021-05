Google powinno wydać w tym roku kilka nowych smartfonów. Jednym z nich będzie Pixel 6, innym być może Pixel 6 Pro. Czyżby obydwa miały nieco zaszokować designem?

Rendery smartfonów Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro

Smartfony z logo Google nie są na naszym rynku szczególnie popularne, ale nie wynika to z tego, iż mają słabą specyfikację, a z kilku innych powodów. Mimo tego jest grono ich zwolenników, osób, które być może będą zainteresowane także tegorocznymi nowościami. Pod warunkiem, że nie zniechęci i design, który może okazać się dość oryginalny, można chyba nawet powiedzieć, że krzykliwy.

Przedstawione rendery sugerują, że Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą do siebie dość podobne, a jednocześnie mocno odbiegające od poprzedników. Nie chodzi tu o przeniesienie frontowych aparatów z lewego górnego rogu na środek górnej części ekranu, ale o diametralnie inne i nietypowe osadzenie głównych aparatów. Producent ma zdecydować się na mocno wystającą belkę biegnącą przez całą szerokość obudowy. Do tego spory miks kolorów.

Design Pixela 6 powinien być właśnie taki

Co sądzicie? Można powiedzieć, że to jedynie nieoficjalne doniesienia i nie muszą mieć nic wspólnego z prawdą. Można, ale powyższe źródło nie jest jedynym, które potwierdza właśnie taki projekt smartfona Pixel 6.

Przychyla się do tego również Max Weinbach, który z reguły jest bardzo dobrze poinformowany. Jedyne co poddaje w wątpliwość to kolorystyka pokazana na omawianych renderach, aczkolwiek wydaje się ona nieco mniej istotna niż cała reszta.

Kiedy premiera Google Pixel 6?

Wypada nastawiać się na to, że Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro zostaną zaprezentowane jesienią, zgodnie z dotychczasową polityką tego producenta. Już wcześniej pojawiały się informacje, że wykorzystany zostanie tutaj tajemniczy procesor określany nazwą Whitechapel. Do tej pory Google stawiało na układy Qualcomm Snapdragon.

W tym roku pojawi się też Pixel 5a, być może nawet nieco wcześniej. Będzie to mniej zaawansowana konstrukcja, bezpośredni następca Pixel 4a raczej nie odbiegający od niego designem. Jego dostępność może okazać się jednak ograniczona wyłącznie do kilku rynków.

Źródło: twitter - @jon_prosser, @MaxWinebach, FRONT PAGE TECH