Na nowe funkcje w Mapach Google często czekamy dłużej niż inni. Tym razem otrzymujemy coś jednak jako jedni z pierwszych.

Można już odszukać punkty szczepień na Mapach Google

Lokalizacje punktów szczepień przeciwko COVID-19 na Mapach Google w zeszłym miesiącu pojawiły się w USA, Kanadzie, Indiach, Francji i Chile. Teraz, dzięki współpracy Google oraz Narodowego Programu Szczepień, z omawianej funkcji mogą skorzystać także Polacy.

Nasz kraj jest jednym z pierwszych w Europie, którego mieszkańcy otrzymują taką sposobność. Nikomu z zainteresowanych nie sprawi to trudności, ponieważ po wpisaniu frazy „punkty szczepień COVID” na Mapach Google pojawią się standardowe oznaczenia widoczne również przy innych wyszukiwaniach.

Google nie przechodzi obok pandemii obojętnie

Zapowiedź omawianego rozwiązania nie była wielkim zaskoczeniem. To nie pierwszy dowód na to, iż Google stara się przy pomocy swoich produktów pomóc w wyszukiwaniu wiarygodnych informacji o koronawirusie. Dotyczy to także Map Google, które otrzymały w ostatnich miesiącach prawie 250 nowych rozwiązań związanych z pandemią i funkcjonowaniem w jej trakcie, między innymi warstwę danych COVID, informacje o zatłoczeniu prezentowane w czasie rzeczywistym czy dodatkowe dane dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w profilach firm.

W tym przypadku dobrą rekomendacją jest z pewnością wspomniana współpraca z Narodowym Programem Szczepień. Wedle zapewnień, dane o lokalizacjach punktów szczepień będą regularnie aktualizowane.

Źródło: googleblog