Pixel 7 i Pixel 7 Pro to smartfony, które nie przynoszą rewolucji, ale przecież mało kto jej oczekiwał. Są za to istotne usprawnienia. Sprawdźcie, co dokładnie obydwie nowości mają do zaoferowania.

Premiera smartfonów Pixel 7 i Pixel 7 Pro

Jeśli ktoś spodziewa się jakichkolwiek zaskoczeń, to od razu może porzucić nadzieje. Zresztą, w ostatnim czasie sam producent zdradził naprawdę sporo i dzisiejsza prezentacja to w większości tylko potwierdzenie wcześniejszych wzmianek.

Pixel 6 i Pixel 6 Pro nie były idealne, ale udane. Nowe modele mocno do nich nawiązują. Design skorygowano bardzo nieznacznie (minimalnie odchudzono ramki i nieco inaczej osadzono obiektywy głównych aparatów) i w zasadzie to samo można powiedzieć o specyfikacjach.

Czysty Android i pewne aktualizacje

Co jakiś czas pada pytanie, jaki smartfon z czystym Androidem wybrać? Pixel 7 i Pixel 7 Pro z pewnością dołączą do polecanych modeli, oprogramowanie będzie jednym z ich największych atutów. Nie dość, że pozbawione jakichkolwiek nakładek, dodatków i preinstalowanych aplikacji, to zapewne jak zawsze w przypadku smartfonów Google także świetnie zoptymalizowane.

Do tego dochodzi fakt, iż będą one otrzymywać aktualizacje w pierwszej kolejności - przez trzy lata jeśli chodzi o nowe wersje systemu oraz przez pięć lat w przypadku poprawek zabezpieczeń. Producent zapowiedział też, że udostępni użytkownikom Pixel 7 i Pixel 7 Pro usługę VPN w Google One.

Pixel 7 i Pixel 7 Pro - specyfikacja techniczna

Model Pixel 7 Pixel 7 Pro system operacyjny Android 13 ekran » 6,3"

» 1080 x 2400 px

» OLED

» 90 Hz

» 416 ppi » 6,7"

» 1440 x 3120 px

» LTPO OLED

» 120 Hz

» 512 ppi procesor Google Tensor G2 pamięć RAM 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 3.1 aparat główny » 50 Mpix (ƒ/1.85, 1/1.31"), OIS

» 12 Mpix (ƒ/2.2, 114°) » 50 Mpix (ƒ/1.85, 1/1.31"), OIS

» 48 Mpix (ƒ/3.5, 5x zoom optyczny), OIS

» 12 Mpix (ƒ/2.2, 114°) aparat przedni 10,8 Mpix (ƒ/2.0) łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC akumulator » 4355 mAh

» ładowanie 30W

» ładowanie bezprzewodowe 20W » 5000 mah

» ładowanie 30W

» ładowanie bezprzewodowe 23W dodatkowe cechy głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, dual SIM (nano + eSIM), IP68 waga 197 g 212 g

Nowy procesor, świetne wyświetlacze i dobre aparaty

W obydwu modelach Google zastosowało chipset Tensor G2 wykonany w 4 nm procesie technologicznym. Wydajność, zarządzanie energią oraz prędkość uczenia maszynowego powinny być zauważalnie lepsze niż w zeszłorocznym Google Tensor, natomiast z pewnością nie uda się pokonać w benchmarkach flagowych konkurentów. Inna sprawa, komu tak naprawdę to potrzebne.

Pixel 7 posiada 6,3-calowy wyświetlacz OLED z odświeżaniem 90 Hz. Pixel 7 Pro ma większy, 6,7-calowy panel LTPO OLED nie tylko o wyższej częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale też o wyższej rozdzielczości.

Sięgający po ten drugi wariant poza innym ekranem mogą spodziewać się także znacznie lepszego aparatu fotograficznego, bo tyko Pixel 7 Pro otrzymał teleobiektyw i to nieco poprawiony względem tego z Pixel 6 Pro. W oprogramowaniu aplikacji Aparat (obydwu modeli) można będzie znaleźć funkcje Macro Focus, Cinematic Blur do nagrywania filmów z płytką głębią ostrości oraz Photo Unblur, która ma wykorzystywać uczenie maszynowe i poprawiać jakość rozmytych zdjęć (także starszych). Poza tym posiadacze Pixel 7 Pro mogli będą zdecydować się na dodatkowy wariant pamięciowy (512 GB) i cieszyć się z pojemniejszej baterii (chociaż czy także lepszym czasem pracy to się dopiero okaże).

Ceny nowych smartfonów Google

Ceny Google Pixel 7 startują z poziomu 599 dolarów. Zainteresowani Google Pixel 7 Pro zapłacą przynajmniej 899 dolarów. Przedsprzedaż startuje już dziś, regularna sprzedaż 13 października, niestety tylko w wybranych krajach.

W Polsce znów trzeba będzie liczyć na dobrą wolę niektórych sklepów. Pocieszające, że ostatnio nie wygłupiają się one z cenami jak jeszcze kilka lat temu, miejmy nadzieję, że przy Pixel 7 i Pixel 7 Pro też szczęki nie opadną po zobaczeniu wystawionych kwot.

Źródło: Google