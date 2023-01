Gigant technologiczny ogłosił właśnie zamiar zwolnienia 12 tys. pracowników. Google zamierza zmniejszyć zatrudnienie aż o 6% łącznej liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na całym świecie.

Google zwalnia 12 tysięcy pracowników na całym świecie

Informację o zamiarze zwolnienia tysięcy osób zatrudnionych w spółce Alphabet Inc. (należy do niej Google) przekazuje Reuters. Z wiadomości przekazanej pracownikom przez Sundara Pichai - dyrektora generalnego Alphabet - wynika, że powodem zwolnień jest zatrudnianie wielu pracowników w okresie minionych lat „w innej rzeczywistości gospodarczej niż tak, z którą mamy do czynienia dzisiaj”.

Jak rozumieć słowa dyrektora generalnego Google? W ciągu ostatnich lat zatrudnienie u giganta znalazło mnóstwo osób, bo firma stała w obliczu zupełnie innej sytuacji ekonomicznej w porównaniu z tą, którą obserwujemy obecnie.

Zwolnienia są globalne i w niektórych przypadkach - natychmiastowe

Sundar Pichai deklaruje, że firma wesprze każdego pracownika, który stracił pracę w Google w wyniku masowych zwolnień. W samych USA zwolnienia mają odbywać się natychmiastowo, natomiast w innych krajach - z uwagi na różnice w prawie pracy - okres zwolnień będzie przedłużony.

Decyzja jest globalna i dotyczy wielu oddziałów Google na całym świecie. Jak donosi Business Insider, na ten moment brak informacji w jaki sposób decyzją Pichai zostaną dotknięci pracownicy z Polski i jaki będą stanowić odsetek w całkowitej liczbie zwolnień.

Osoby, które straciły pracę w Google otrzymają wsparcie

Dyrektor generalny Google zdaje sobie sprawę, że „ta zmiana nie będzie łatwa, ale będziemy wspierać pracowników, gdy będą szukać kolejnej pracy”.

Pomocy mogą oczekiwać zwolnieni z Google pracownicy na całym świecie, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych, już teraz pojawiła się deklaracja dotycząca wypłacenia premii za 2022 rok, oferowania pakietów odpraw (min. 16-tygodniowa pensja) oraz półrocznej opieki zdrowotnej.

