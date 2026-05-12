Google wprowadza na rynek nową linię urządzeń – Googlebooki. Nowe laptopy pracują pod kontrolą Androida, ale twórcy chwalą się przede wszystkim wyjątkowo głęboką integracją z Gemini oraz… nietypowym kursorem.

Rynkowy debiut pierwszych Googlebooków zaplanowano dopiero na jesień, ale Google ujawnił podczas The Android Show garść konkretów na ich temat.

Googlebooki to laptopy z Androidem i magicznym kursorem

Fundamentem nowych laptopów jest integracja z Gemini Intelligence. Google chce, by sztuczna inteligencja proaktywnie wspierała użytkownika niemal przez cały czas.

Najbardziej zauważalną zmianą w interakcji z nowymi laptopami jest narzędzie Magic Pointer. Kursor po poruszeniu oferuje kontekstowe sugestie zależne od tego, na co wskazuje użytkownik. System potrafi m.in.:

automatycznie zaproponować utworzenie spotkania po wskazaniu daty w treści wiadomości e-mail.

łączyć obrazy, umożliwiając np. wizualizację nowego mebla w wybranym pomieszczeniu poprzez zaznaczenie kursorem dwóch zdjęć.

Kolejną nowością jest funkcja Create My Widget, która pozwala na generowanie spersonalizowanych paneli informacyjnych za pomocą poleceń tekstowych. Gemini potrafi agregować dane z różnych aplikacji Google, takich jak Gmail czy Kalendarz, tworząc na pulpicie dynamiczne zestawienia dotyczące np. planowanej podróży, rezerwacji hotelowych czy odliczania do ważnych wydarzeń.

Googlebooki dogadają się z twoim smartfonem

Googlebooki zostały zaprojektowane z myślą o ścisłej współpracy ze smartfonami z Androidem. Google przytacza dwie kluczowe funkcje.

Bezpośrednie uruchamianie aplikacji mobilnych - Użytkownik może korzystać z zainstalowanych na telefonie programów (np. do zamawiania jedzenia lub nauki języków) bezpośrednio na ekranie laptopa, bez konieczności ich pobierania czy emulacji.

Quick Access - Przeglądarka plików w Googlebooku oferuje natychmiastowy wgląd w dokumenty znajdujące się w pamięci smartfona, co eliminuje potrzebę ręcznego przesyłania danych między urządzeniami.

Na jednym Googlebooku się nie skończy

Googlebook, wbrew temu, co sugeruje nazwa, nie jest linią urządzeń produkowanych przez samego Google’a. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Chromebooków, produkcją laptopów zajmą się partnerzy. Własne modele zapowiedziały już firmy Acer, ASUS, Dell, HP oraz Lenovo.

Googlebooki będą dostępne w różnych rozmiarach i formach, jednak wspólnym mianownikiem dla całej kategorii ma być wysoka jakość wykonania oraz charakterystyczny element wizualny – glowbar. Jest to podświetlany pasek, pełniący funkcję zarówno estetyczną, jak i informacyjną.

Premiera pierwszych modeli planowana jest na jesień 2026 roku. Wtedy też mają zostać ujawnione szczegółowe informacje na temat specyfikacji, cen czy dostępności Googlebooków w poszczególnych regionach.