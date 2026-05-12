Android staje się mądrzejszy. Gemini Intelligence wjeżdża na smartfony

Podczas najnowszego The Android Show, Google zapowiedział, że jego oprogramowanie przestaje być systemem operacyjnym, a staje się "systemem inteligentnym". Zestaw nowych funkcji został nazwany Gemini Intelligence.

Wydarzenie The Android Show odbyło się tydzień przed konferencją Google I/O 2026, aby zmiany w Androidzie nie zostały przyćmione przez ogłoszenia związane z innymi usługami.

Gemini Intelligence, czyli automatyzacja zamiast asysty

Gemini Intelligence to pakiet funkcji głęboko zintegrowanych z systemem, które wykraczają poza ramy prostego asystenta głosowego. Android potrafi teraz m.in. analizować zawartość ekranu i obraz z kamery, aby inicjować konkretne działania w zewnętrznych aplikacjach.

Google zademonstrował przykładowo, że po zrobieniu zdjęcia broszury turystycznej, użytkownik może wydać polecenie zarezerwowania podobnej wycieczki w aplikacji biura podróży. Gemini obsłuży proces w tle, informując o postępach za pomocą powiadomień, aż do momentu ostatecznego potwierdzenia płatności przez użytkownika. Oprogramowanie potrafi także samodzielnie odnaleźć plan zajęć w skrzynce Gmail, a następnie dodać wymagane podręczniki do koszyka w sklepie internetowym.

Android będzie także w stanie sam generować widżety na pulpit w oparciu o proste polecenia. Google przytacza przykłady, w których sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować widżet odliczający dni do maratonu, wyświetlający przepisy na wysokobiałkowe dania czy zawierający dane pogodowe przydatne dla rowerzysty.

Integracji z Gemini Intelligence doczekała się także klawiatura Gboard. Rambler to nowe narzędzie, które filtruje niepotrzebne wtrącenia (typu "yyy", "no") podczas dyktowania, tworząc zwięzłe i poprawne teksty. Rambler potrafi także płynnie przełączać się między językami w jednej wiadomości oraz reagować na komendy głosowe w trakcie dyktowania, więc można go poprosić np. o zignorowanie poprzedniego zdania.

Kolejna nowość w klawiaturze to inteligentniejsze wypełnianie formularzy. Funkcja Autofill with Google wykorzystuje dane z połączonych aplikacji, aby automatycznie uzupełniać nawet skomplikowane formularze wymagające ściśle określonych danych.

Większą samodzielność zyska również przeglądarka Chrome dzięki technologii auto browse, która ma automatyzować konkretne działania na stronach internetowych. Przykładowo system potrafi przeanalizować dane z biletu na wydarzenie i na ich podstawie samodzielnie zarezerwować miejsce postojowe w usłudze SpotHero. Funkcja ta sprawdzi się także przy zarządzaniu zakupami – użytkownik może polecić przeglądarce aktualizację cyklicznego zamówienia w sklepie Chewy, np. w celu zmiany rodzaju karmy dla rosnącego psa, bez konieczności ręcznego przechodzenia przez cały proces edycji koszyka.

Chrome zostanie ponadto zintegrowany z generatorem obrazów Nano Banana 2. Przeglądarkę będzie można np. poprosić o wygenerowanie infografiki podsumowującej wyświetlony artykuł.

Gemini Intelligence ma zadebiutować tego lata na flagowych modelach Samsung Galaxy i Google Pixel, a w dalszej części roku trafić na inne urządzenia z Androidem, w tym zegarki, systemy samochodowe oraz laptopy Googlebook. Póki co Google nie ogłosił listy obsługiwanych języków oraz regionów, ale niewykluczone, że - z uwagi na rygorystyczne unijne przepisy dotyczące AI - nowe funkcje nie od razu trafią do Europy.

W przypadku funkcji auto browse w przeglądarce Chrome Google już teraz ogłosił, że funkcja zadebiutuje pod koniec czerwca jedynie w USA i będzie wymagać subskrypcji Google AI Pro lub Google AI Ultra.

Android 17 stanie się bardziej przyjazny twórcom

W trakcie The Android Show poruszono także temat Androida 17, który ma zostać wydany latem. Wiele nadchodzących nowości opracowywanych jest z myślą o twórcach treści.

Screen Reactions to funkcja, która pozwala na jednoczesne nagrywanie obrazu z ekranu i reakcji użytkownika (z przedniej kamery) bez potrzeby montażu czy używania zielonego tła.

Google zapowiedział też lepszą integrację z Instagramem. Wybrane flagowe urządzenia otrzymają wewnątrz aplikacji dostęp do Ultra HDR, systemowej stabilizacji wideo oraz trybu Night Sight. Optymalizacja przesyłu ma zagwarantować, że wideo z Androida będzie dorównywać jakością materiałom z konkurencyjnych platform. Z kolei edytor filmów Instagram Edits będzie w stanie wykorzystać androidowe AI do separacji ścieżek audio (np. usuwanie szumu wiatru) oraz do inteligentnego skalowania rozdzielczości zdjęć i wideo.

Google zapowiada ponadto więcej smartfonów z APV. Format Advanced Professional Video zoptymalizowany został pod kątem oszczędności miejsca przy zachowaniu profesjonalnej jakości wideo. W pierwszej kolejności trafił on na smartfony Galaxy S26 Ultra i vivo X300 Ultra, ale w nadchodzących miesiącach kompatybilność ma zostać rozszerzona o inne urządzenia z czipami Snapdragon 8 Elite.

Latem na Androida wydana ma zostać także popularna aplikacja Adobe Premiere.

Google zapowiedział również nowy pakiet emoji z efektem 3D.

Quick Share jeszcze lepiej dogada się z AirDropem

Wybrane smartfony Pixel oraz Galaxy potrafią już wymieniać pliki z iPhone’ami bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Google ogłosił, że trwają prace nad wdrożeniem tej funkcji na kolejne smartfony takich marek jak Samsung, OPPO, OnePlus, vivo, Xiaomi czy Honor.

W przypadku urządzeń nieobsługujących tego standardu, Android wygeneruje kod QR pozwalający na przesyłanie plików na iOS przez chmurę.

Google chwali się ponadto znacznym ułatwieniem przesiadki z iPhone'a na Androida. Nowy bezprzewodowy proces migracji pozwala przenieść nie tylko kontakty i zdjęcia, ale także układ ikon na ekranie głównym oraz profil eSIM.