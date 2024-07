Grupa Karkonoska GOPR podjęła decyzję o przedłużeniu współpracy z polską marką telefonów wzmocnionych Hammer. Współpraca ta, trwająca od 2021 roku, polega na dostarczaniu przez firmę Hammer sprzętu, który jest niezbędny dla ratowników w ich codziennej pracy.

Firma Hammer, będąca partnerem technologicznym Grupy Karkonoskiej GOPR, w ciągu ostatnich lat przekazała ratownikom wiele wzmocnionych telefonów. Wśród nich znalazły się modele takie jak Hammer Construction z dalmierzem laserowym, Hammer BLADE 4 z termometrem, HammerBLADE V 5G z noktowizją. Dodatkowo, ratownikom przekazano również smartwatche (Hammer Watch Plus) oraz inne akcesoria, takie jak uchwyt samochodowy Hammer Mount.

GOPR przedłuża współpracę z marką Hammer

Właśnie dowiedzieliśmy się, że Grupa Karkonoska GOPR przedłużyła współpracę z marką Hammer. Nowo podpisana umowa przewiduje dalsze dostawy sprzętu oraz gwarancję wsparcia technicznego.

Aleksandra Dworak, pełniąca obowiązki dyrektora generalnego firmy mPTech, właściciela marki Hammer, wyraziła swoje zadowolenie z kontynuacji współpracy. Wskazała, że decyzja o przedłużeniu umowy jest dowodem zaufania, za co dziękowała. Zapewniła również, że Grupa Karkonoska może liczyć na pełne wsparcie firmy, która będzie na bieżąco aktualizować flotę telefonów, aby ratownicy mogli korzystać z najnowszych rozwiązań.

Ratownicy GOPR pracują w trudnych warunkach, które wymagają od sprzętu, z którego korzystają, odpowiedniej wytrzymałości i funkcjonalności. Telefony marki Hammer spełniają te wymagania, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, militarne standardy wytrzymałości oraz ekstremalne testy wewnętrzne.

Adam Tkocz, Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR, podkreślił, że niezawodna łączność w każdych warunkach pogodowych to podstawa do prowadzenia działań ratowniczych. Dlatego cieszy go, że mogą przedłużyć współpracę z firmą Hammer, która dostarcza sprzęt sprawdzający się w górach, niezależnie od warunków pogodowych. Dzięki temu wsparciu, ratownicy mogą działać jeszcze skuteczniej.

Przedstawiciele marki Hammer zobowiązali się również do wsparcia Grupy Karkonoskiej GOPR we wszelkich działaniach społecznych oraz tych, które mają na celu propagowanie bezpieczeństwa w górach.