Grupa Podhalańska GOPR pochwaliła się nowym elementem wyposażenia. To dron DJI Matrice 30T, który z racji swoich cech może okazać się nieoceniony podczas wielu akcji ratowniczych.

Nowy dron w służbie GOPR

Grupa Podhalańska to jedna z siedmiu regionalnych grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Radosną nowinę ogłosiła za pośrednictwem swojego profilu na portalu Facebook. Jak zaznaczono, dron DJI Matrice 30T został zakupiony przez firmę Cisco Kraków i przekazany pod skrzydła goprowców 10. marca.

Ratownicy nie kryją zadowolenia i nie mają wątpliwości, że otrzymali sprzęt, który może okazać się nieoceniony podczas najtrudniejszych akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Wśród najważniejszych elementów wyposażenia tego drona z punktu widzenia ratowników wymieniono kamerę termowizyjną, którą będzie można wykorzystać w trakcie poszukiwań (podobnie jak mapowanie terenu), a także funkcję doświetlenia miejsca pracy z powietrza i podawanie komunikatów głosowych z wbudowanego głośnika.

Co potrafi DJI Matrice 30T?

Rynek dronów jest już na tyle rozwinięty, że można znaleźć na nim propozycje bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, parametrów technicznych i cen. DJI Matrice 30T to model, który na użytek osobisty kupuje niewiele osób. Jest to dron do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, którego cena wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Maksymalny czas lotu DJI Matrice 30T, wedle deklaracji producenta, przekracza 40 minut, pułap lotu to nawet 7000 m, a prędkość maksymalna 23 m/s. Poza wyżej wymienionymi cechami tej maszyny ratownicy powinni docenić fakt, że DJI Matrice 30T może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych. Jest chroniony zgodnie z założeniami normy IP55 i przygotowany do radzenia sobie z temperaturami w zakresie od -20° C do nawet 50° C, a akcje poszukiwacze i ratownicze prowadzone są często przy minusowych temperaturach. Wbudowana kamera termowizyjna (poza nią ten dron ma jeszcze dwie) cechuje się ogniskową 40 mm, rozdzielczością 640x512 pikseli i dokładnością pomiaru ±2°C.

Drony już ratują życie w górach

Grupa Podhalańska GOPR miała okazję korzystać z DJI Matrice 30T w zeszłym roku, ale wyłącznie dzięki uprzejmości jednego z prywatnych posiadaczy takiej maszyny, który pomógł podczas jednej z akcji poszukiwawczych.

Przykładem tego, że dron może uratować życie jest też zeszłoroczna akcja Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Turystom, którzy utknęli w rejonie wierzchołka Kopy Kondrackiej udało się wtedy, właśnie przy pomocy drona, dostarczyć koce termiczne oraz pakiety grzewcze, które umożliwiły przetrwanie nocy w niskiej temperaturze aż do pojawienia się ratowników.

Źródło: Grupa Podhalańska GOPR