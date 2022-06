Chyba można przyjąć, że o Gotham Knights będzie mówiło się coraz więcej. Nowy materiał wideo pokazany przez twórców zdaje się to zresztą potwierdzać.

Gotham Knights z Robin w jednej z głównych ról

Warner Bros. Games Montréal (bo dokładnie to studio odpowiada za prace nad tym projektem) już wcześniej ujawniło najważniejsze założenia dotyczące fabuły i rozgrywki w, jak to mówią, grze RPG akcji z otwartym światem. Gotham Knights zabierze graczy do tyłowego miasta, ale po śmierci Batmana. Złoczyńcy jednak nie zniknęli, w związku z czym potrzeba nowych bohaterów. I tutaj będzie ich czwórka.

Pojawią się Batgirl, Nightwing, Red Hood i Robin. Nowy gameplay skupia się na ostatnim z wymienionych. Każdy bohater ma cechować się innym zestawem umiejętności i gadżetów. Robin ma robić użytek ze składanej pałki oraz dobrze radzić sobie ze skradaniem. Zapewne pomocna w wielu sytuacjach będzie też z technologia teleportacji z satelity Ligi Sprawiedliwości.

Gotham Knights gameplay

Kiedy premiera Gotham Knights?

Swojego czasu również Gotham Knights nie uniknęło problemów, wszak gra miała trafić w ręce graczy jeszcze w 2021 roku. O tyle dobrze, że aktualna data premiery wydaje się już niezagrożona. A przypomnijmy, że mowa o 25 października tego roku. Decydujący się na skorzystanie z przedsprzedaży otrzymają mały dodatek w postaci skórki „233 Kustom Batcycle Skin”.

Nic nie zmieniało się za to w kwestii platform docelowych, w związku z czym na przygodę z Gotham Knights mogą nastawiać się posiadacze PC oraz najwydajniejszych konsol, czyli PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Cenega Polska