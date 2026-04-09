Już można zamawiać Gothic Remake. Sprawdź swój komputer

Fani klasycznych RPG-ów mogą zacierać ręce. Kultowy Gothic powraca w zupełnie nowej odsłonie jako Gothic Remake, a najnowsze informacje jasno pokazują, że premiera jest już na wyciągnięcie ręki.

Gothic Remake to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2026 roku. Powrót do kultowej Górniczej Doliny rozbudza emocje zarówno wśród weteranów serii, jak i nowych graczy, którzy dotąd znali ją tylko z opowieści. Twórcy obiecują wierne odtworzenie klimatu oryginału, jednocześnie dostosowując rozgrywkę do współczesnych standardów.

Gra będzie klasycznym RPG-iem akcji z otwartym światem, w którym liczą się wybory gracza, eksploracja i rozwój postaci. Podobnie jak w pierwowzorze Gothic, trafimy do brutalnego świata skazańców, gdzie przetrwanie zależy od sprytu, siły i umiejętności odnalezienia się w hierarchii obozów. Remake ma jednak znacznie rozbudować fabułę, dodać nowe zadania i pogłębić wątki znane z oryginału.

Gothic Remake wprowadzi nowe elementy

Twórcy podkreślają, że remake pozostanie wierny oryginałowi, ale jednocześnie wprowadzi szereg usprawnień. Największą zmianą jest wykorzystanie silnika Unreal Engine 5, który zapewni nowoczesną oprawę graficzną i bardziej immersyjny świat.

Górnicza dolina, znana z pierwowzoru, zostanie rozbudowana – pojawią się nowe lokacje, dodatkowe zadania i bardziej szczegółowe tło fabularne. Twórcy chcą też naprawić niedopowiedzenia z oryginału, rozwijając wątki, takie jak historia orków czy polityczne zależności w świecie gry.

Zmiany obejmą również system walki, sterowanie oraz interfejs użytkownika, które mają być bardziej przystępne dla współczesnych graczy, bez utraty charakterystycznej “toporności”, którą wielu fanów wspomina z sentymentem.

Jaki komputer do Gothic Remake?

Równolegle z przedsprzedażą poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe wersji PC. Na pierwszy rzut oka nie są one wygórowane – szczególnie jak na grę opartą o silnik Unreal Engine 5.

Wymagania Minimalne Zalecane Procesor Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X Pamięć RAM 16 GB 32 GB Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT

(min 8 GB VRAM) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

AMD Radeon RX 6800 XT

(min 12 GB VRAM) Miejsce na dysku 60 GB 60 GB System operacyjny Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

(DirectX 12) Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

(DirectX 12)

Co prawda twórcy nie podają kluczowych informacji dotyczących docelowej rozdzielczości, liczby klatek na sekundę czy poziomu detali. Można jednak założyć, że do komfortowej gry w Gothic Remake na średnich ustawieniach wystarczy kilkuletni komputer ze średniej półki. Jeśli jednak planujecie zwiększyć detale graficzne, konieczny będzie mocniejszy sprzęt – rosną bowiem wymagania zarówno względem pamięci RAM, jak i karty graficznej.

Ile kosztuje Gothic Remake?

Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Oficjalna data premiery została ustalona na 5 czerwca 2026 r, ale gracze już teraz mogą składać zamówienia przedpremierowe - otrzymają oni dodatkowo ścieżkę dźwiekową z gry.

Ceny? Na PC zapłacimy około 209,99 zł, natomiast gracze konsolowi muszą przygotować się na wydatek rzędu 259,99 zł.