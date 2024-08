Gothic 1 Remake na pierwszym zwiastunie z rozgrywką. Fani z pewnością będą zachwyceni, bo oto dostajemy pierwszy tak treściwy materiał z nadchodzącej gry autorstwa Alkimia Interactive pod wodzą THQ Nordic.

Za nami THQ Nordic Showcase 2024 i zgodnie z zapowiedzią otrzymujemy garść nowości. Jedną z najważniejszych jest bez wątpienia prezentacja Gothic 1 Remake w akcji. Pierwszy zwiastun z rozgrywką przybliża niuanse nadchodzącej produkcji. Właśnie, a kiedy premiera Gothic 1 Remake? Niestety, ale tego jeszcze nie wiemy.

Jaki będzie Gothic 1 Remake?

Wiemy natomiast, jak Gothic 1 Remake podchodzi do oryginalnych założeń, w jaki sposób zaserwuje system walki oraz co nowego do rozgrywki zamierza wprowadzić. Walka zyskuje na dynamice - widać, że deweloperzy komunikują graczom, że system zaprezentowany w przeszłości idzie w odstawkę.

Jedną z najważniejszych nowych mechanik jest możliwość wspinaczki po ścianach poza wyznaczonymi drabinami. Otwarte światy – a Gothic 1 Remake zaoferuje otwarty świat – rządzą się swoimi prawami i możliwość dotarcia do nowych miejsc wpłynie zbawiennie na eksplorację.

Gothic 1 Remake ma zaoferować również rozbudowany system symulacji życia mieszkańców, w ramach którego NPC - oraz potwory - wykonują czynności zgodnie z ich dobowym rytmem. Do tego zapowiedź rozwinięcia tych wątków, które nie doczekały się wyjaśnienia w podstawowej wersji gry. I co, czekacie na Gothic 1 Remake?

Źródło: THQ Nordic, zdjęcie otwarcia: Steam