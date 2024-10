Gothic Remake. Długość gry i kolejne szczegóły

Twórcy Gothic Remake podzielili się w wywiadzie szczegółami na temat swojej produkcji. W rozmowie poinformowali m.in. o długości gry czy zastosowanych w niej technologiach.

Gothic Remake jest jedną z tych produkcji, na które szczególnie mocno czekają gracze z Polski. Jej twórcy komunikują duże przywiązanie do materiału źródłowego, decydują się na wprowadzanie zmian w odpowiedzi na informację zwrotną od graczy. O tym, czy taki system pracy utrzyma się do premiery i zaowocuje dobrą produkcją, dowiemy się dopiero za jakiś czas.

W tej chwili możemy przyglądać się deklaracjom i obietnicom twórców. W serwisie wccftech.com pojawił się wywiad z osobami odpowiedzialnymi za Gothic Remake. Padło w nim wiele słów, które przedstawiają charakter nowego Gothica.

Kai Rosenkranz zapytany o otwartość świata Gothic Remake potwierdza, że gracz otrzyma sporą dozę swobody. Zadania będzie można wykonywać w dowolnej kolejności, nie licząc rzecz jasna tych, które tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy lub popychają do przodu fabułę. Poza tym gracze będą mieli pełną swobodę

- Nic nie jest przed tobą zamknięte, ale niektóre rzeczy można znaleźć za potworem, który początkowo jest praktycznie niemożliwy do pokonania. Albo jest gdzieś zamknięta brama, ale jeśli znajdziesz zwój transformacji, możesz przetransformować się w małego robaka i pełzać w tunelach, docierając do miejsc. Nie jest to blokada per se, jako zamek systemowy, to blokada przez przeszkody w świecie gry – mówi Rosenkranz.

Gothic Remake – mówią, że słuchają graczy

Timur Khodyrev zapytany o umieszczenie kamery przyznał, że twórcy nie byli pewni, czy postać powinna być wycentrowana, czy przesunięta w bok. Zdecydowano się przesunąć kamerę na lewo na krótko przed Gamescomem, ale po informacjach zwrotnych na ten temat, twórcy chcą dodać możliwość wyboru, jak ustawiona będzie kamera – z boku czy na środku ekranu.

W rozmowie przyznano, że Gothic Remake ma być grą obszerniejszą niż oryginał. Zadania główne mają nie być w dużej mierze zmodyfikowane, ale sama rozgrywka zostanie wydłużona.

- Oryginalna gra z 2001 r. miała około 20 godzin długości, ale jej historia była bardzo wąska i liniowa w późniejszych rozdziałach, więc środek i koniec gry były o wiele bardziej konkretne i dużo bardziej liniowe niż poprzednie. Wię, jeśli uda nam się rozszerzyć te rozdziały, albo nawet dać wam wiele opcji, które wydłużają główną historię i rodzaj możliwości wykonywania zadań pobocznych w późniejszych zadaniach, to powinno, tak myślę, prowadzić do znaczącego wydłużenia czasu gry do około 30 godzin.

W Gothic Remake ustawimy poziom trudności

Reinhard Pollice stwierdził, że Gothic Remake, podobnie jak oryginał, będzie miał konkretny poziom trudności, ale gracze, którzy chcieliby to zmienić, będą mieli taką możliwość. Jednak będzie to tylko "wariacja". W grze nie pojawi się tryb nowej gry plus, ale będzie można podnieść poziom trudności.

Dowiedzieliśmy się też, że NPC będą korzystać z magii, a gracz dostanie dostęp do korzystania z zaklęć wcześniej, niż ma to miejsce w oryginale. W wywiadzie potwierdzono, że sposób rozwoju umiejętności w zasadzie nie ulegnie zmianie względem oryginału – nie będzie drzewek umiejętności, zamiast tego będziemy zdobywać doświadczenie, a umiejętności nauczą nas nauczyciele. Rozwój umiejętności posługiwania się bronią będzie również podobny jak w oryginale – trzystopniowy.

W Gothic Remake ma zostać zastosowany ray tracing. Na konsolach będziemy wybierać między trybem jakości i wydajności. Twórcy potwierdzili, że "z pewnością" pojawią się pewne usprawnienia w wersji na PS5 Pro. W grze ma pojawić się też wsparcie dla technik generowania klatek.