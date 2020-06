Premiera nowych procesorów Intela to dobra okazja do zakupu nowego komputera do gier. Jeżeli nie chcecie składać swojej konfiguracji, warto rozważyć najnowszą propozycję przygotowaną przez firmę Optimus – model E-Sport Extreme GZ490T-BQ1. Co w nim takiego wyjątkowego?

E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 to przede wszystkim wydajne podzespoły

E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 to komputer, który ma spełnić oczekiwania wymagających graczy, którzy poszukują wydajnego i nowoczesnego zestawu.

Konfiguracja bazuje na 8-rdzeniowym/16-wątkowym procesorze Intel Core i7-10700 z najnowszej generacji Comet Lake, który został zainstalowany na płycie głównej Gigabyte Z490 Gaming X. Żeby zapewnić mu optymalne warunki pracy, producent zastosował tutaj wydajne chłodzenie wodne Corsair Hydro iCUE H100i RGB PRO XT z dwoma wentylatorami 120 mm.

Zestaw obejmuje też 16 GB pamięci DDR4 3000 MHz CL15 (w konfiguracji dwukanałowym) oraz kartę graficzną Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER. Na system (w tym przypadku Windows 10 Home) przewidziano zaś nośnik Corsair MP510 o pojemności 480 GB, któremu towarzyszy standardowy dysk twardy firmy WD o pojemności 2 TB.

Podana konfiguracja poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości Full HD (a po lekkim obniżeniu detali nie powinno być problemów z 1440p). Szybki procesor sprawdzi się także podczas renderowania filmów czy edycji grafiki.

Optimus nie oszczędza na pozostałych podzespołach

Energię do podzespołów dostarcza zasilacz be quiet! System Power o mocy 600 W. Model ten cechuje się dobrą jakością wykonania i cichą pracą, a jego sprawność energetyczną potwierdzono certyfikatem 80 PLUS Bronze.

Całość zainstalowano w obudowie be quiet! Dark Base 700 Window, która wyróżnia się estetycznym wyglądem z subtelnym podświetleniem LED. Zainstalowane podzespoły można podejrzeć przez panel boczny z hartowanego szkła.

Podstawowe pytanie – ile kosztuje taki komputer?

Zestaw Optimus E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 ma trafić do sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni. Podana konfiguracja to koszt około 8500 złotych. Myślicie, że to dobra stawka czy w podanej cenie można złożyć coś lepszego?

Źródło: Optimus

