Jak pokazaliśmy w poprzednim odcinku naszego poradnika - stworzenie taniego komputera do grania w niskiej cenie jest jak najbardziej możliwe. Dziś idziemy krok dalej i budujemy wydajny PC do gier do 3000 i do 4000 zł!

Komputer do grania wcale nie musi być drogi – udowodniliśmy to w naszym pierwszym poradniku, gdzie pokazaliśmy, jak złożyć zestaw do gier za 2000 złotych. Konfiguracja bazuje na nowszych częściach i pozwoli na komfortową rozrywkę w rozdzielczości Full HD przy niskich lub średnich ustawieniach graficznych.

Dobry komputer do grania do 3000 i do 4000 zł

Jeżeli oczekujecie lepszej wydajności, warto wygospodarować więcej środków. W naszych realiach, optymalnym budżetem będzie 3000 – 4000 złotych – to już ten segment, gdy można zbudować wydajny i nowoczesny PC do gier. Nasz poradnik ułatwi dobór podzespołów i podpowie czego należy się po nich spodziewać. Jeżeli nie wiecie jak poskładać części, odsyłamy do poradnika: Jak złożyć komputer.

Składacie komputer do gier? Zerknijcie na inne nasze publikacje:

Dobry procesor do grania

Dobry procesor do grania wcale nie musi być drogi. Optymalnym wyborem będzie AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i5-10400F – to nowoczesne jednostki, które dobrze sprawdzą się w grach. W obydwóch przypadkach przewidziano 6 rdzeni/12 wątków, a w modelu AMD pozostawiono jeszcze odblokowany mnożnik, dzięki czemu można pokusić się o samodzielne podkręcenia zegarów. Ceny? Jakieś 800 – 850 złotych - to idealny wybór jeżeli składacie komputer za 4000 złotych.

Jeżeli chcielibyście trochę przyoszczędzić, bo jednak celujecie w komputer do gier do 3000 zł, polecamy zainteresować się modelami w niższego segmentu - to AMD Ryzen 3 3100 oraz Intel Core i3-10100. Obydwa oferują 4 rdzenie i 8 wątków, co jednak w zupełności wystarczy do budowy dobrego komputera do gier. Warto jednak zauważyć, że model AMD jest dostępny w zauważalnie niższej cenie (około 500 zł vs 700 zł), a do tego może być jeszcze przetaktowany.

Płyta główna do komputera do gier

W przypadku platformy AMD, najlepszym wyborem będą płyty oparte o chipset B450 – to dobre i niedrogie modele, które idealnie sprawdzą się z układami Ryzen 5 3600 i Ryzen 3 3100. Polecamy jednak rozejrzeć się za lepszymi konstrukcjami z bogatszym zestawem złączy i wydajniejszą sekcją zasilania np. MSI B450 Tomahawk MAX za około 500 zł, a w tańszych konfiguracjach Gigabyte B450M DS3H lub ASRock B450 Pro4 za 300 - 400 złotych.

W przypadku konfiguracji z procesorem Intel, odpowiednikiem będą płyty główne z chipsetem B460, które oferują podobny zestaw portów, ale nie pozwalają na podkręcanie procesorów i zmianę ustawień pamięci RAM. Dobrą i nieprzepłaconą propozycją będzie np. MSI MAG B460M Bazooka lub ASUS TUF Gaming B460-PLUS za jakieś 500 - 580 złotych. W niższym segmencie znajdziecie np. Gigabyte B460M DS3H (koszt około 400 złotych).

Karta graficzna do grania

Co z kartą graficzną? Jeżeli składacie komputer gamingowy do 3000 zł lub 4000 zł, wybór jest naprawdę spory. Szczególnie teraz, gdy na rynku pojawiły się ciekawe propozycje z oferty Nvidii i AMD.

Najtańszym sensownym modelem będzie zwykły GeForce GTX 1660 – karta oferuje 6 GB pamięci GDDR6 192-bit, co pozwoli na komfortową rozgrywkę w jakości Full HD. Ceny tańszych wersji zaczynają się od około 900 złotych, więc jest to bardziej opłacalna propozycja względem konkurencyjnego Radeona RX 5500 XT w wersji z 4 GB VRAM (ten kusi jednak dodatkowymi grami i funkcjonalnym pakietem Radeon Software). Idealna propozycja jeżeli budujecie komputer do 3000 zł.

Jeżeli dysponujecie większym budżetem, warto dopłacić do modelu GeForce GTX 1660 SUPER - najtańsze niereferencyjne wersje kosztują około 1100 złotych (to podobna kwota jak za słabszego Radeona RX 5500 XT w wersji 8 GB). Karta bez problemu poradzi sobie z nowszymi grami w Full HD, a w przypadku mniej wymagających tytułów pozwoli nawet na komfortowe granie w rozdzielczości 1440p. Dokładając kolejne 350 złotych znajdziecie tańsze wersje Radeona RX 5600 XT, który oferuje jeszcze lepsze osiągi (w swojej klasie jest po prostu mistrzem opłacalności).

Pamięć RAM do komputera do grania

Umówmy się, przy tym budżecie nie ma co się bawić w półśrodki z 8 GB pamięci RAM. Ceny kości DDR4 są na tyle niskie, że powinniście od razu celować w dobry, dwukanałowy zestaw o pojemności 16 GB (2x 8 GB).

Najtańszą sensowną propozycją będą pamięci 2x 8 GB o taktowaniu 2666 MHz lub 2933/3000 MHz – ceny takich modeli zaczynają się od około 300 - 320 złotych. Słabsze moduły polecamy decydującym się na platformę Intel - wybierając procesor Core i3-10100 lub Core i5-10400F + płytę główną B460 i tak nie będziecie mogli ustawić wyzszych zegarów.

Jeżeli wybieracie wariant z procesorem AMD, warto sięgnąć po szybsze moduły, które przełożą się na lepsze osiągi w grach – dobry stosunek ceny do wydajności oferują zestawy 3200 MHz (ceny takich modeli zaczynają się od około 350 złotych). Można też dopłacić do modułów o taktowaniu 3600 MHz, które nie są dużo droższe (ich koszt to około 400 zł), ale pozwolą poprawić płynność animacji.

Dysk SSD to podstawa

Dobry komputer do gier nie obejdzie się bez dysku SSD. Co wybrać? To zależy czy chcecie przyoszczędzić czy możecie dopłacić do czegoś lepszego.

Absolutnym minimum będzie SSD pod SATA – za dobre konstrukcje o pojemności 480 – 512 GB trzeba wydać jakieś 280 – 300 złotych. Dużą popularnością cieszą się modele ADATA Ultimate SU800 oraz Crucial MX500.

Jeżeli oczekujecie czegoś wydajniejszego, nie musicie dużo dopłacać - ceny SSD M.2 pod PCI-Express są na tyle atrakcyjne, że sprawdzą się nawet w niedrogich zestawach. Przykładowo ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB i PNY CS3030 500 GB kosztują jakieś 370 - 400 złotych, a osiągami deklasują tradycyjne SSD pod SATA.

Dobry zasilacz i obudowa – co wybrać do komputera do gier?

Pozostało wybrać obudowę i zasilacz. Przy budżecie 3000 – 4000 zł nie ma co oszczędzać i trzeba wydać trochę więcej pieniążków na sprzęt. Co polecamy?

Dobra obudowa cechuje się nie tylko funkcjonalnością, ale też efektywną wentylacją podzespołów. Absolutnym minimum będzie SilentiumPC Signum SG1. Polecamy jednak nieco dopłacić i wybrać testowane przez nas modele be quiet! Pure Base 500 i SilentiumPC Armis AR7 – najtańsze wersje kosztują jakieś trzy stówki (wersje z oknem są trochę droższe, ale pozwolą wyeksponować zamontowane części).

Zasilacz? Przy wymienionych podzespołach bez problemu wystarczy model o mocy 500 – 600 W. Warto jednak rozejrzeć się za modelami bazującymi na lepszych komponentach, na które producent udziela dłuższej gwarancji (co najmniej 5 lat). Najtańsze sensowne jednostki kosztują 280 – 320 złotych (np. SilentiumPC Supremo L2 550W, jego modularna wersja - Supremo M2 550W lub SeaSonic Core GC 500W).

Jaki komputer do gier za 3000 – 4000 złotych?

Komputer za 3000 zł - 4000 zł to już porządny sprzęt, który powinien ucieszyć graczy. Zaproponowane konfiguracje pozwolą na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD, a w przypadku mniej wymagających tytułów nawet 1440p (lub Full HD przy wyższej płynności animacji - w sam raz pod monitory 120/144 Hz).

Nie samymi grami człowiek żyje, a zestaw za 3000 – 4000 zł sprawdzi się również w bardziej profesjonalnych zastosowaniach. Szczególnie polecamy tutaj układy Ryzen 5 3600 i Core i5-10400F, które dobrze nadadzą się do amatorskiej obróbki zdjęć czy renderowania filmów. Nie bez znaczenia będzie również większa pojemność pamięci RAM – 16 GB, a także szybki nośnik SSD PCIe.

Konfiguracja Najtańsza

(bez systemu) Średnia

(z systemem) Wydajniejsza

(bez systemu) Procesor AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-10100 AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400F AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400F Płyta główna Gigabyte B450M DS3H (AMD)

Gigabyte B460M DS3H (Intel) ASRock B450 Pro4 (AMD)

MSI MAG B460M Bazooka (Intel) MSI B450 Tomahawk MAX (AMD)

ASUS TUF Gaming B460-PLUS (Intel) Karta graficzna GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1660 SUPER Radeon RX 5600 XT Pamięć RAM 2x 8 GB DDR4 3200 MHz (AMD)

2x 8 GB DDR4 2666 MHz (Intel) 2x 8 GB DDR4 3200 MHz (AMD)

2x 8 GB DDR4 2666 MHz (Intel) 2x 8 GB DDR4 3600 MHz (AMD)

2x 8 GB DDR4 2666 MHz (Intel) Dysk SSD SATA 480 - 512 GB SSD PCIe 480 - 512 GB SSD PCIe 480 - 512 GB Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 550W

SeaSonic Core GC 500W SilentiumPC Supremo L2 550W

SeaSonic Core GC 500W SilentiumPC Supremo M2 550W

SeaSonic Core GC 500W Obudowa SilentiumPC Signum SG1 be quiet! Pure Base 500

SilentiumPC Armis AR7 be quiet! Pure Base 500

SilentiumPC Armis AR7 System operacyjny brak Windows 10 brak Cena około 3000 zł około 4000 zł około 4200 zł

Najtańsza sensowna konfiguracja to typowy PC do 3000 zł (bez systemu operacyjnego). Jeżeli interesuje Was komputer do 4000 złotych, proponujemy dwa warianty - średnią konfigurację z systemem lub mocniejszą bez systemu. Którą warto wybrać? To już zależy od Waszych potrzeb i zasobności portfela. Za zestawami AMD przemawia możliwość modernizacji o kolejną generację CPU (Ryzen 4000).

Podkręcanie komputera do gier w cenie 3000 i 4000 złotych

Co warto podkreślić, większość wymienionych konfiguracji będzie można dodatkowo podkręcić – tyczy się to procesora oraz pamięci RAM (wyjątkiem są tutaj konfiguracje z procesorami Intel Core i3-10100 i Core i5-10400F). Jeżeli chodzi o karty graficzne, dostępne modele często fabrycznie "chodzą" na wyższych zegarach. Nie oznacza to jednak, że nie można „wycisnąć” z nich dodatkowej wydajności.

Przetaktowanie komponentów powinno przełożyć się na lepsze osiągi w grach i programach, ale wzrost wydajności będzie zależny od konkretnych części. Z drugiej strony musimy się liczyć ze zwiększonym hałasem i poborem mocy. Jeżeli zdecydujecie się na takie rozwiązanie, polecamy zaopatrzyć się w lepsze chłodzenie do procesora (w zestawie znajdziemy tylko podstawowe coolery).

Komputer dla gracza za 3000 – 4000 złotych – alternatywy

Którą konfigurację byście wybrali? AMD czy Intel? A może zaproponujecie inny pomysł na komputer gamingowy do 4000 zł? Komentarze są do Waszej dyspozycji.

Pamiętajcie też o naszym forum, gdzie znajdziecie ekspertów od składania komputerów, którzy chętnie doradzą w wyborze poszczególnych części.

Warto zobaczyć również: