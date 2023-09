W sieci pojawiają się pierwsze recenzje Starfield. Wystawiane w nich oceny zdają się potwierdzać, że warto na tę grę czekać. Czy będzie to najwyżej oceniany tytuł 2023 r.? Co do tego można już mieć wątpliwości.

W oczach wielu dziennikarzy i graczy Starfield był (i jeszcze przez kilka dni jest) jedną z najbardziej oczekiwanych gier 2023 r. Gdyby twórcy zrealizowali pierwotne plany omawiana produkcja byłaby już na rynku. W pewnym momencie zapadła jednak decyzja, że Starfield potrzebuje dodatkowego czasu. Ustalono, iż zadebiutuje 6 września. Recenzje trafiają do sieci wcześniej.

Pierwsze recenzje Starfield

VGC - 100

Gameblog.fr - 100

Areajugones - 100

Destructoid - 100

GamesRadar+ - 100

Power Unlimited - 95

Gaming Nexus - 95

Forbes - 95

PC Games - 90

TrueGaming - 90

Shacknews - 90

Twinfinite - 90

VideoGamer - 90

Wccftech - 90

VG247 - 80

PC Gamer - 75

IGN - 70

Średnia na metacritic dobija do 90 proc. Nie brakuje jednak maksymalnych not. Wszyscy recenzenci jednym tchem zachwalają fabułę, decyzje podejmowane przez gracza wpływające na jej rozwój, ogromną skalę tej produkcji oraz przyjemność, jaką daje eksploracja każdej z ponad ponad 1000 planet. Przygotowując pierwsze od 25 lat nowe uniwersum Bethesda Game Studios zadbała też o niewielką liczbę błędów, których niektórzy gracze mocno się obawiali.

To gra dopracowana, do tego cechująca się miłą dla oka oprawą wizualną, chociaż zdaniem niektórych dziennikarzy widać, że jest to produkcja przygotowana na wiekowym już silniku. Nie brakuje tu też dość często pojawiających się ekranów ładowania.

"Chociaż poruszana tematyka jest niezgłębiona i nieograniczona, Starfield podnosi poprzeczkę swojemu gatunkowi i całemu medium na niezliczone sposoby - podobnie jak robili to najlepsi z jego poprzedników stworzonych przez Bethesdę w poprzednich latach" - napisano w podsumowaniu recenzji na portalu gamingbolt.

Na czym zagrać w Starfield?

W kwestii platform docelowych nic nie zmieniło się od pierwszych zapowiedzi. Starfield został przygotowany z myślą o PC oraz konsolach Xbox Series X.

Co istotne, już od dnia swojej premiery Starfield dołączy do katalogu gier oferowanych w ramach abonamentu Xbox Game Pass.