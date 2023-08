Wrzesień świetnymi premierami gier stoi – to pewne. Co więcej, następne kilka tygodni przyniesie naprawdę mocne uderzenie w postaci pokaźnej ilości od dawna wyczekiwanych hitów. Ba, będzie ich tyle, że przyjdzie nam chyba mocno trzymać się za portfele.

Branża gier nabiera rozpędu

Musicie przyznać, że ostatnio w branży gier dzieje się naprawdę sporo. Wystarczy spojrzeć na ostatnie tygodnie, w czasie których Baldur’s Gate 3 totalnie pozamiatał konkurencje, Sony pokazało PlayStation Portal - swoją nową przenośną nie-konsolę, a targi Gamescom dostarczyły kolejną porcję niezłych emocji w postaci nowych zwiastunów i ogłoszeń. Dodajmy do tego jeszcze start nowej marki – Immortals of Aveum, które może nie wstrzeliło się zbyt dobrze ze swoją premierą tracąc możliwość stania się wakacyjnym hitem, ale skrywa na tyle duży potencjał, że miałaby szansę na większą serię.

Co najlepsze, tegoroczny wrzesień z pewnością jeszcze bardziej podkręci atmosferę, bo od gorących hitów ciężko będzie nam się opędzić. Dość powiedzieć, że nadchodzący miesiąc rozpocznie się z przytupem i z przytupem się skończy. Ba, w środku też nikt na nudę narzekać nie będzie. Myślicie, że przesadzamy? No to nic prostszego – obejrzyjcie przygotowany przez nam materiał wideo i sami oceńcie wybrane przez nas najciekawsze premiery gier września 2023.

Najlepsze premiery gier września 2023

A na jakie gry września 2023 roku Wy najbardziej czekacie?

