Activision wykonało ciekawy ukłon w stronę graczy, którzy nadal ogrywają na swoich konsolach tytuły takie jak Call of Duty: Black Ops i Modern Warfare 2. Otóż do tych wersji gry przygotowano łatki, które poprawiły tzw. „matchmaking” oraz kilka innych rzeczy. Skąd ta decyzja?

Activision (Blizzard) aktualnie jest w trakcie przejęcia przez firmę Microsoft. Abstrahując od tej sytuacji, firma nadal ma zobowiązania wobec swoich produktów, w tym serii Call of Duty (o którą to właśnie był spór z firmą Sony). Jest to seria, która zrzesza miliony graczy na całym świecie. Co ciekawe, nadal jest masa osób, która ogrywa starsze tytuły z tej serii. I to właśnie dla nich zespół programistów z Activision przygotował łatki do Black Ops i Modern Warfare 2.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - zapowiedź gry

W ciągu ostatnich kilku lat gracze narzekali na problemy z dobieraniem graczy w klasycznych odsłonach gier. Ponadto były problemy z dostaniem się do lobby w trybach dla wielu graczy. Teraz problemy zostały naprawione, serwery ponownie uruchomiono a liczba graczy w Call of Duty: Black Ops sięgnęła okolic 100 000.

Nie oznacza to, że nagle tysiące graczy rzuciło się do uruchamiania swoich konsol Xbox 360. Najpewniej część graczy ogrywa nadal tytuł, dzięki kompatybilności wstecznej firmy Microsoft na konsolach Xbox. Dzięki temu właściciele Xbox One i Xbox Series S/X mogą uruchamiać klasyczne gry z serii Call of Duty. Wystarczy, że mają nośnik z grą lub jej cyfrową kopię - wszystkie dawne postępy zostaną przywrócone (w tym osiągnięcia, czy uzyskane stopnie).

Call of Duty: Black Ops - zapowiedź gry

Co ciekawe, nie wszyscy preferują ten sposób grania. Game Rant informuje, że istnieją pewne problemy związanie z opóźnieniem na konsoli Xbox Series S/X. Jak zapewne się domyślacie, chodzi o emulację poprzedniej platformy i jej narzut na wydajność gry.

Bardziej intrygujące jest, dlaczego nagle prośby użytkowników zostały spełnione? Czy to chodzi o wspominane w pierwszych akapitach przejęcie firmy przez Microsoft? Czy w ten sposób gigant z Redmond chce bardziej przekonać do siebie graczy? A może macie jakąś inną hipotezę? Zapraszamy do komentarzy!

Źródło: The Verge