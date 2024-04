Darmowych gier nigdy za wiele. Na platformie Steam możemy odebrać grę Content Warning całkowicie za darmo, o ile pospieszymy się. Czy warto wzbogacić swoją bibliotekę o rzeczony tytuł? Wszystko wskazuje na to, że tak.

“Przytłaczająco pozytywne” recenzje gry Content Warning na Steamie podpowiadają, że mamy do czynienia z nadzwyczaj interesującą produkcją. W momencie pisania tych słów tytuł został oceniony blisko 6500 razy. Dodajmy, że mowa o grze, która zadebiutowała… 1 kwietnia 2024 r. I nie, nie jest to żart.

Nagraj materiał i zyskaj sławę na SpookTube

Content Warning to dość specyficzny horror kooperacyjny. Zadaniem graczy jest nagrywanie mrożących krew w żyłach zjawisk, które mają docelowo znaleźć się na platformie SpookTube i przynieść sławę. To zupełnie tak, jakbyśmy parodiowali youtuberów, którzy uwieczniają poszukiwania duchów czy eksplorację niepokojących miejsc.

“Za każdy film, który prześlesz do SpookTube, otrzymasz przychody z reklam, które możesz wydać na zabawne i przydatne przedmioty w sklepie, takie jak ulepszony sprzęt, emotikony, rekwizyty i sprzęt medyczny!” - podpowiada opis gry na platformie Steam.

Problem polega na tym, że w grze Content Warning czujemy presję czasu. Musimy zrealizować materiał zanim zabraknie nam tlenu, baterii lub zanim nasi przyjaciele zostaną żywcem zjedzeni przez monstra.

Content Warning za darmo, więc warto się pospieszyć

Grę możemy odebrać całkowicie za darmo na platformie Steam, o ile my również uwzględnimy presję czasu. Content Warning przypiszemy do swojego konta na stałe, jeśli uczynimy to do godziny 18:00 dnia 2 kwietnia 2024 r. Po upływie tego czasu zapłacimy już 36,99 zł.

Swoją drogą zadziwiające jest to, co wirtualne postacie gier są skłonne uczynić, by zyskać sławę na fikcyjnych stronach bądź platformach. Taka np. Quella (bohaterka gry Booze Masters: Freezing Moonshine od polskiego studia Asmodev) chcąc zdobyć sławę na PyrToku zaczęła odkurzać śnieg i pędzić bimber dla demonicznego bałwana.

Źródło: Steam