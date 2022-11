Gran Turismo 7 to najnowsza odsłona serii, której konsolowcom z PlayStation zazdroszczą i xboksowcy, i pecetowcy. Być może ci drudzy już wkrótce nie będą musieli.

Gran Turismo 7 na PC? Twórcy tego nie wykluczają

Kazunori Yamauchi, a więc ojciec Gran Turismo, przyznał w niedawnym wywiadzie dla GTPlanet, że studio Polyphony Digital „tak, owszem”, rozważa wypuszczenie gry Gran Turismo 7 na PC. – „To bardzo dopracowany tytuł” i jeśli mógłby zadziałać w 4K i 60 klatkach na sekundę, to „choć nie jest to prosta sprawa, myślimy o tym, [by wydać ją też na PC]” – stwierdził.

Ostatnio Sony polubiło się z pecetowcami

Z jednej strony takie uwolnienie marki Gran Turismo byłoby sensacją. Z drugiej jednak – dobrze wpisywałoby się w strategię przyjętą niedawno przez Sony. PlayStationową „wyłączność” utraciły już przecież między innymi takie hity jak God of War, Spider-Man, Uncharted czy Horizon: Zero Dawn. Stanowiłoby też mocną odpowiedź na działania Microsoftu, który swoje Forze także wydaje na PC, a nie tylko na Xboksy.

Gran Turismo 7 ukazało się na PS5 i PS4 kilka miesięcy temu. Michał napisał w recenzji, że „przyjechało i wyprzedziło konkurencję”, oferując bardzo duży wybór aut, tras i trybów, realistyczny model jazdy i nowoczesną oprawę wizualną. Pecetowcy na pewno ucieszyliby się, gdyby gra faktycznie trafiła na komputery. Na razie jednak nie mamy potwierdzenia, że tak się stanie.

Źródło: GTPlanet, PC Gamer