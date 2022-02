Zgodnie z zapowiedziami, jesteśmy po prezentacji Gran Turismo 7. Jak wygląda produkcja wyczekiwana przez wielu właścicieli PlayStation?

Gran Turismo 7 zaprezentowane na State of Play

Gdyby Polyphony Digital zrealizowało pierwotne założenia, to Gran Turismo 7 byłoby dostępne już od dłuższego czasu. Podczas gdy preferujący konsole Xbox bawią się doskonale przy Forza Horizon 5, posiadacze konkurencyjnych platform z logo PlayStation nadal czekają. I nie chodzi tutaj o porównywanie tych gier pod względem dostępnych światów czy modeli jazdy, ale raczej ich skalę, rozpoznawalność i niejako robienie za wizytówkę także samych platform sprzętowych.

Najnowszy pokaz z cyklu State of Play został poświęcony właśnie Gran Turismo 7. Przypomniano, że gracze otrzymają tu ponad 400 aut oraz ponad 90 torów (nie wszystkie są autentyczne). Zaprezentowano nowy ekran mapy, kawiarnię Gran Turismo (to nowość w serii), centrum handlowe, sposoby na wchodzenie w interakcje z innymi graczami, rozbudowane opcje tuningu oraz elementy mające sprawiać, że gracze otrzymają wpadającą w oko oprawę graficzną.

Co ważne, Sony i Polyphony Digital nie tylko zachwalali wybrane aspekty zabawy, ale też pokazali jej fragmenty. I to całkiem obszerne. Łącznie to nieco ponad pół godziny materiału, więc naprawdę jest na czym zawiesić oko.

Gran Turismo 7 gameplay

Kiedy premiera Gran Turismo 7?

W ostatnich tygodniach pojawiło się nieco niepokojących spekulacji. Sugerowały one, że premiera może zostać opóźniona. Jak wiadomo nie byłby to pierwszy raz, bo przerabialiśmy już taki scenariusz w zeszłym roku. Na szczęście chyba nic takiego już się nie wydarzy.

Na pokazie podtrzymano podawany wcześniej termin, a więc można nastawiać się na premierę 4 marca. Gra zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że na słabszym sprzęcie gra będzie wyglądała gorzej.

Źródło: PlayStation, gtplanet