Sklep Geekbuying przygotował promocję z okazji 11.11. Sporo produktów oferowana jest w obniżonych cenach, ale można też odebrać wyjątkowe gratisy.

Płatna współpraca z marką Geekbuying

Sklepu Geekbuying chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Znajdziemy tutaj wiele ciekawych produktów, które często oferowane są w atrakcyjnych promocjach. Podobnie jest i tym razem – sklep przygotował specjalną akcję na 11.11.

Geekbuying kusi promocjami na 11.11

Wyprzedaż 11.11 obejmuje najróżniejsze produkty, które są oferowane w atrakcyjnych promocjach - 11 listopada będzie można zdobyć kupony z rabatami oraz zgarnąć atrakcyjne gratisy. Nowa promocja pozwoli więc zaoszczędzić nieco gotówki. Co będzie warto kupić?

Roborock Q8 Max+ to innowacyjny robot odkurzająco-mopujący, który pozwoli zachować porządek w domu. Urządzenie zapewnia moc ssącą 5500 Pa, a do tego wykorzystuje innowacyjną szczotkę DuoRoller.

Producent zastosował system unikania przeszkód Reactive Tech, który współpracuje z nawigacją LDS. Urządzenie automatycznie wykrywa schody i miejsca trudnego dostępu. Użytkownik może też zmapować cały dom, co pozwoli zaplanować personalizowane trasy sprzątania. W zestawie dodawana jest stacja automatycznego opróżniania. Standardowo robot kosztuje 3199 złotych, ale w promocji można go kupić za 2199 złotych.

Bezprzewodowy odkurzacz JIMMY H10 Flex to dobra opcja dla osób, które cenią sobie wygodę sprzątania. Urządzenie wykorzystuje technologię wykrywania kurzu i oferuje automatyczny system regulacji mocy ssącej. Producent chwali się też wysokim poziomem filtracji.

Odkurzacz wykorzystuje elastyczną rurę oraz wielofunkcyjny zestaw szczotek. Parametry urządzenia można sprawdzić na wyświetlaczu LED. Wbudowane baterie zapewniają maksymalny czas użytkowania do 80 minut, ale wyjmowalny akumulator można naładować oddzielnie. Standardowa cena to 1499 złotych, ale w promocji została obniżona do 1199 złotych.

Hulajnoga elektryczna KuKirin G2 MAX powinna zainteresować fanów sportów ekstremalnych. Uwagę zwracają duże 10-calowe opony z amortyzatorami, regulowane siodełko oraz system oświetlenia LED. Producent zastosował też inteligentny wyświetlacz, na którym można monitorować prędkość, moc, przebieg hulajnogi.

Urządzenie wyposażono w silnik bezszczotkowy o mocy 1000 W, który pozwala rozpędzić się do 55 km/h. Dodatkowym atutem jest pojemny akumulator litowo jonowy (48V / 20 Ah) dający zasięg nawet 80 km. Hulajnoga KuKirin G2 MAX kosztuje 4599 złotych, ale w promocji można ją kupić za 3089 złotych.

Motocykl elektryczny Hyper GOGO Cruiser 12 Plus wygląda zjawiskowo, ale głównie zainteresuje dzieci (urządzenie zaprojektowano z myślą o dzieciach powyżej 6 lat). Producent postawił na solidną ramę, która zapewnia dobrą wytrzymałość i bezpieczeństwo). Co więcej, znajdziemy tutaj wyświetlacz do monitorowania prędkości pojazdu.

Producent zastosował silnik o mocy 160 W, który oferuje trzy poziomy prędkości (8, 13, 16 km/h). Wbudowana bateria ma pojemność 5,2 Ah, co powinno wystarczyć na przejechanie maksymalnie 12 km. Co więcej, producent zastosował też światła LED i głośnik Bluetooth. Motocykl można kupić za 1799 złotych.

Przenośna stacja zasilania FOSSiBOT F2400 sprawdzi się jako zapasowe zasilanie na wypadek przerw w dostawie prądu. Co więcej, urządzenie może działać w trybie UPS (automatycznie przełączy się w tryb zasilania UPS w czasie 0,01 sekundy).

Producent zastosował baterie LiFePo4 o pojemności 2048 Wh, które pozwalają uzyskać moc wyjściową 2400 W (można je naładować z gniazdka sieciowego, ładowarką samochodową lub panelami słonecznymi – do pełna można je naładować w 1,5 godziny). Do dyspozycji oddano 6 gniazd zasilania AC, 6 portów USB oraz 4 porty wyjściowe DC. Urządzenie przeceniono z 6999 złotych na 4299 złotych.

Biurko elektryczne ACGAM ET225E zainteresuje graczy oraz osoby pracujące zdalnie przy komputerze. Urządzenie wykorzystuje solidną konstrukcję i zapewnia płynną regulację wysokości (dodatkowym atutem jest układ zabezpieczający w trakcie podnoszenia lub opadania blatu). Biurko zapamiętuje trzy ustawienia wysokości. Standardowa cena to 1399 złotych, ale w promocji została obniżona do 899 złotych.

Monitor KTC H27T22 powinien spełnić oczekiwania graczy, którzy szukają dobrego i niedrogiego sprzętu. Producent zastosował 27-calowy panel Fast IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px z odświeżaniem 165 Hz (1 ms). Dodatkowym atutem jest ergonomiczna podstawa z regulacją wysokości (w razie potrzeby ekran można też zamocować na uchwycie VESA). Monitor został przeceniony z 1444 złotych do 899 złotych.

T-bao MN58U sprawdzi się jako miniaturowy komputerek do codziennych zastosowań. Urządzenie zamknięto w niewielkiej, eleganckiej obudowie i może naraz obsługiwać trzy monitory. W środku zainstalowano energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 5800U, 32 GB pamięci DDR4 RAM oraz dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB. Dodatkowym atutem jest niewielkie zapotrzebowanie na energię. Urządzenie przeceniono z 1599 złotych na 1579 złotych.

Głośnik bluetooth Tronsmart T7 na pewno znajdzie spore grono zwolenników. Możemy liczyć na ciekawy design z podświetleniem RGB LED z czterema motywami iluminacji, a do tego producent zapewnia klasę wodoodporności IPX7. Tronsmart T7 korzysta z Bluetooth 5.3, dzięki czemu można go używać z telefonami, tabletami czy laptopami. Głośnik oferuje moc 30 W, a ponadto przewidziano personalizowane tryby equalizera. Standardowa cena to 269 złotych, ale cenę głośnika w promocji obniżono do 179 złotych.

Grawerka laserowa LONGER RAY5 sprawdzi się jako gadżet dla osób, które lubią projektować różnego rodzaju elementy dekoracyjne. Urządzenie wyposażono w 3,5-calowy ekran dotykowy – całość współpracuje z różnym oprogramowaniem, ale do jego obsługi nie trzeba używać komputera (do przesyłu danych można wykorzystać sieć Wi-Fi, kabel USB lub karty TF). LONGER RAY5 pozwala grawerować w różnych materiałach (potrafi ciąć deski drewniane o grubości do 20 mm oraz akryl o grubości do 30 mm).

Producent zastosował specjalne mechanizmy zabezpieczające, które chronią urządzenie przed zapłonem, przypadkowym przechyleniem i dezaktywują je podczas spoczynku. Grawerka laserowa LONGER RAY5 została przeceniona z 1499 złotych na 1049 złotych.

Płatna współpraca z marką Geekbuying