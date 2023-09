Rozpoczynająca się jesień to dobra okazja na zakup nowych gadżetów. Sklep Geekbuying przygotował promocję Super Wrzesień, dzięki której można zaoszczędzić sporo gotówki.

Płatna współpraca z marką Geekbuying

Promocja Geekbuying Super Wrzesień to dobra okazja na zakup elektroniki w niższych cenach. Akcję podzielono na trzy etapy. Od 14 do 20 września można wziąć udział w akcji Koło Fortuny i wygrać darmowe prezenty lub ekskluzywne kupony. Później czekają nas kolejne promocje - od 21 do 27 września dla odwiedzających przygotowano Hity Dnia, zaś od 28 do 30 września będą dostępne Bestsellery.

Wśród dostępnych promocji znajdziemy hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne, przenośne stacje ładowania, roboty sprzątające, a nawet komputery, laptopy i urządzenia peryferyjne. Co warto kupić?

Rower elektryczny Eleglide M1 PLUS pozwoli cieszyć się ostatnimi dniami ciepłej pogody. Producent zastosował 27,5-calowe opony pneumatyczne CST, hydrauliczne zawieszenie oraz przerzutki Shimano. Uwagę zwraca potężny silnik bezszczotkowy o mocy 250W i wymienny akumulator litowo-jonowy o mocy 12,5 Ah, który pozwoli pokonać do 100 km w trybie wspomaganym. Cena roweru została obniżona z 3899 złotych do 3299 złotych.

Hulajnoga elektryczna Kukirin G3 to kolejna propozycja dla aktywnych użytkowników. Producent zastosował silnik o mocy 1200 W i pojemną baterię litowo-jonową o mocy 18 Ah, która pozwoli przejechać do 70 km na jednym ładowaniu. Dodatkowym atutem jest wytrzymałą rama ze stopu aluminium i duże, terenowe koła. Standardowa cena hulajnogi to 3999 złotych, ale w promocji można ją kupić za 2999 złotych.

Wśród wyszczególnionych oferta warto jeszcze zwrócić uwagę na robota Roborock Q8 Max+, który pozwoli posprzątać mieszkanie. Nowy model jeszcze lepiej sobie radzi z zanieczyszczeniami. Warto również dodać, że w zestaw Roborock Q8 Max+ jest sprzedawany ze stacją automatycznego opróżniania. Cenę zestawu obniżono z 3199 do 2139 złotych.

T-bao MN58U to miniaturowy komputerek, który sprawdzi się w codziennych zastosowaniach. Urządzenie wyposażono w energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 5800U, 32 GB pamięci DDR4 RAM, a do tego dysk SSD 1 TB z systemem Windows 11. Standardowo urządzenie kosztuje 1599 złotych, ale w promocji można je kupić nieco taniej - za 1579 złotych.

Ciekawą ofertą dla mniej wymagających użytkowników może być także 14-calowy laptop DERE R14. To bardzo podstawowy model, który wykorzystuje procesor Intel Celeron N4500, 12 GB pamięci DDR4 RAM, a także dysk SSD 256 GB z systemem Windows 11. Standardowa cena laptopa to 999 złotych, ale w promocji można go kupić za 899 złotych.

Graczy powinien zainteresować monitor KTC H24T09P. Urządzenie zostało wyposażone w 24-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px z odświeżaniem 165 Hz i czasem reakcji MPRT 1 ms. Dodatkowym atutem jest regulowany stojak i mocowanie VESA. W promocji można go kupić za 599 złotych, czyli o 300 złotych taniej niż zwykle.

