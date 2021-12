Seria GRID może pochwalić się niemałym gronem sympatyków. Już za kilka tygodni będą oni mieli okazję do zabawy z kolejną grą. A może uda się przyciągnąć również kogoś nowego?

Kiedy premiera GRID Legends?

Z zapowiedzią GRID Legends mieliśmy do czynienia całkiem niedawno, bo w lipcu. Ujawniono wtedy całkiem sporo informacji, ale w kontekście daty premiery wspomniano jedynie o konieczności czekania do przyszłego roku. Teraz zostało do doprecyzowane i czekający na ten tytuł powinni być zadowoleni.

Codemasters i EA ujawnili, iż GRID Legends zadebiutuje 25 lutego. Zgodnie z tym co podawano już wcześniej, gra będzie dostępna na PC (za pośrednictwem Origin i Steam) oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5, a także PlayStation 4 i Xbox One.

Przedsprzedaż GRID Legends z bonusem

Decydujący się na zamówienia przedpremierowo (zarówno edycji Deluxe jak i Standard) otrzymają w ramach bonusu Seneca & Ravenwest Double-Pack. Co to takiego? Cztery dodatkowe samochody do kariery: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 i Koenigsegg Jesko, ekskluzywne wydarzenia do kariery oraz ekskluzywne ikony, wątki i banery zespołów Seneca & Ravenwest.

Przy okazji tego niewątpliwie istotnego ogłoszenia, ponownie zaakcentowano, że GRID Legends zaoferuje największą różnorodność trybów w historii serii. Podano też, ze gracze otrzymają karierę z ponad 250 wydarzeniami, tryb fabularny zatytułowany Driven to Glory, ale też powracające tryby Drift i Elimination. Nie zabraknie przy tym zmagań wieloosobowych (z obsługą rozgrywki międzyplatformowej).

„Po ustaleniu daty premiery, studio dopracowuje naszą najbardziej rozbudowaną grę z serii GRID do tej pory. GRID Legends to przystępna wyścigówka nastawiona na różnorodność i możliwość wyboru, z rozbudowaną karierą, nowym, innowacyjnym trybem fabularnym i Kreatorem Wyścigów, który pozwala graczom tworzyć wymarzone zestawienia wyścigowe z możliwością głębokiej personalizacji. A nasza nowa rozgrywka hop-in umożliwia znajomym łączenie się w ciągu kilku sekund i spędzanie więcej czasu na torze, a mniej w lobby.” - Chris Smith, GRID Game Director w Codemasters

Weryfikacja deklaracji twórców oraz wydawcy nastąpi dopiero po premierze. Póki co pozostaje jeszcze rzucić okiem na pierwszy gameplay. Trzeba dodać, że całkiem obszerny.

Pierwszy gameplay z GRID Legends

Źródło: Codemasters, GRID