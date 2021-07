Ekipa Codemasters ogłosiła GRID Legends – nowy epizod w tej wyścigowej serii, który tym razem mocno będzie koncentrować się na… fabule. Tą zapowiedzią rozpoczęła się konferencja EA Play Live 2021.

Zapowiedź GRID Legends – to, co znamy i więcej

GRID Legends to najnowsza odsłona serii, która zawsze stała dobrą mechaniką, świetną dynamiką i różnorodnością pojazdów. Wszystkiego tego możemy się spodziewać i tym razem. Zawitamy na autentyczne tory i drogi, by zasiąść za kierownicami małych, jak i dużych samochodów: od bolidów, po ciężarówki.

Kluczowym elementem tej produkcji będzie jednak rozbudowany i angażujący tryb fabularny. Przejmiemy kontrolę nad kierowcą pnącym się na szczyt wyścigowej kariery, co może nie brzmieć jak najbardziej oryginalna opowieść, ale twórcy ze studia Codemasters obiecują, że będzie ona wyjątkowo wciągająca. Szczegółów na razie nie poznaliśmy – gdy to się zmieni, to damy znać. Póki co możemy za to obejrzeć zwiastun, do czego właśnie zachęcamy…

Zobacz oficjalny zwiastun GRID Legends:

Premiera GRID Legends w przyszłym roku

Na premierę GRID Legends poczekamy do 2022 roku. Nie znamy też na razie platform docelowych. Czy ten tytuł w ogóle znajduje się w kręgu twoich zainteresowań, czy też nie podoba ci się kierunek obrany przez Mistrzów Kodu i więcej radości przyniosłaby ci zapowiedź klasycznych wyścigów w stylu Race Drivera? Daj znać w komentarzu.

Źródło: Codemasters, EA