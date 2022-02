GRID Legends to jedna z najlepiej zapowiadających się samochodówek na horyzoncie. Mimo to jest niemała grupa graczy, mających wątpliwości co do tego, czy warto jej dać szansę. Aby je rozwiać, ekipa Codemasters opublikowała ten nowy zwiastun.

GRID Legends na nowym zwiastunie: podsumowanie cech i funkcji

Nie od dziś wiadomo, że najjaśniejszą gwiazdą gry GRID Legends będzie tryb fabularny. Nawet ci, którzy nieszczególnie lubią ten format rozgrywki w samochodówkach, znajdą tutaj coś dla siebie. Ekipa Codemasters postarała się o to, by była to najbardziej rozbudowana i różnorodna odsłona w historii serii.

Stąd też dodatkowy tryb kariery, swobodne wyścigi z rozbudowanym kreatorem, a także (powracający) drift i tryb eliminacji. Pościgamy się nie tylko solo, ale też z innymi – na jednym serwerze spotka się nawet 22 graczy, grających na różnych platformach. To dobre miejsce, by przypomnieć, że GRID Legends zmierza na pecety oraz konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PS4.

Wiele trybów do wyboru to zawsze atut, ale w grach wyścigowych ważniejsze są listy pojazdów i tras, na których można się wykazać. Także tutaj Mistrzowie Kodu postawili na różnorodność: do wyboru będą rozmaite bolidy, samochody turystyczne, terenówki, supersamochody, a nawet ciężarówki, a wśród tras pojawią się tory uliczne i zamknięte praktycznie ze wszystkich stron świata.

Dość już tego gadania, przejdźmy do oglądania. Oto najnowszy, trwający nieco ponad dwie minuty zwiastun gry GRID Legends, którym twórcy podsumowują jej najważniejsze cechy i funkcji…

Obejrzyj najnowszy zwiastun GRID Legends:

Polska premiera GRID Legends już 24 lutego. Czy teraz, gdy właściwie wszystko już wiadomo, zamierzasz dać tej grze szansę czy jednak sobie ją odpuścisz?

Źródło: Codemasters, Dark Side of Gaming