Elon Musk wypowiada wojnę Wikipedii. Oto Grokipedia

Należąca do Elona Muska firma xAI wypuściła właśnie własną internetową encyklopedię.

Nazwa Grokipedia nawiązuje oczywiście do dużego modelu językowego Grok, bo to właśnie tej sztucznej inteligencji powierzono tworzenie, weryfikowanie i moderację zamieszczonych treści oraz uzupełnianie ich o nowe informacje.

Usługa dostępna jest pod adresem Grokipedia.com, na razie jedynie w wersji anglojęzycznej. W chwili publikacji tego tekstu baza serwisu obejmuje ponad 885 tys. artykułów. Dla porównania Wikipedia zawiera 7,08 mln artykułów w języku angielskim oraz 1,67 mln w języku polskim. Wczesna faza rozwoju Grokipedii sygnalizowana jest jednak na stronie głównej przez oznaczenia v0.1.

Czym Grokipedia różni się od Wikipedii?

"Celem Groka i Grokipedii jest prawda, cała prawda i tylko prawda" - napisał Elon Musk na platformie X. Jeszcze przed uruchomieniem własnego serwisu miliarder wielokrotnie krytykował Wikipedię za "lewicowe nastawienie" i faworyzowanie jednej strony politycznej barykady.

Choć Grokipedia na razie zarządzana jest w całości AI, w przyszłości użytkownicy będą mogli uczestniczyć w edycji treści. "Będziesz mógł poprosić Groka o dodanie/zmodyfikowanie/usunięcie artykułów, a on albo wykona tę czynność, albo powie, że tego nie zrobi i poda przyczynę" - wyjaśnił Musk.

Miliarder zaznacza, że Grokipedia jest projektem otwartoźródłowym. "Każdy może jej użyć do czegokolwiek bez ponoszenia kosztów".

Grokipedia to alternatywa dla Wikipedii czy jej kopia?

Elon Musk na każdym kroku podkreśla, że Grokipedia stanowi alternatywę dla Wikipedii i w jego ocenie "nawet w wersji 0.1 jest lepsza". Serwis The Verge zauważył jednak, że część dostępnych na Grokipedii artykułów została skopiowana bezpośrednio z Wikipedii, z czym serwis nawet się nie kryje. Przykładowo pod artykułem na temat MacBooka Air znalazła się informacja, że "treść została zaadaptowana z Wikipedii i udostępniona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0".

"Wiedza stworzona przez ludzi jest tym, na czym polegają firmy AI do generowania treści; nawet Grokipedia potrzebuje Wikipedii, żeby istnieć" - tak debiut konkurencyjnej usługi skomentowała Lauren Dickinson, szefowa globalnych relacji medialnych w Wikimedia Foundation.