Superkomputer, który mieści się w dłoni. Elon Musk dostał go przed premierą

NVIDIA wprowadza DGX Spark – pierwszy superkomputer AI, który mieści się w dłoni i będzie dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Pierwszy egzemplarz z dedykacją szefa NVIDII, Jensena Huanga, otrzymał Elon Musk, otwierając nową erę AI.

DGX Spark to przełomowe urządzenie, które łączy moc superkomputera z mobilnością laptopa. Konstrukcja waży zaledwie 1,2 kg, ma rozmiar kartki papieru A5 i grubość książki w twardej oprawie. Pomimo kompaktowej konstrukcji, DGX Spark oferuje nawet 1 petaflop mocy obliczeniowej AI – wystarczająco dużo, by lokalnie uruchamiać modele liczące do 200 miliardów parametrów.

System został zaprojektowany z myślą o naukowcach, programistach i twórcach treści, którzy chcą pracować z zaawansowaną sztuczną inteligencją poza centrum danych – w laboratoriach, studiach kreatywnych czy biurach badawczych. NVIDIA zapowiadała sprzęt pół roku temu, ale dopiero teraz trafi on do sprzedaży.

Specyfikacja techniczna DGX Spark

Wewnątrz niewielkiej obudowy kryje się pełnoprawny superkomputer AI. Producent zastosował procesor NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip – serce systemu, oferujące do 1 petaflopa wydajności w precyzji FP4. Oprócz tego przewidziano 128 GB zunifikowanej pamięci CPU-GPU, która umożliwia trenowanie i testowanie dużych modeli AI lokalnie, bez potrzeby korzystania z chmury.

DGX Spark dostarczany jest z kompletnym ekosystemem oprogramowania NVIDIA AI, obejmującym biblioteki, modele i mikroserwisy NVIDIA NIM. Urządzenie wspiera popularne zastosowania, takie jak:

dostosowywanie modeli generatywnych (np. FLUX.1),

tworzenie agentów wizualnych z NVIDIA Cosmos,

uruchamianie zoptymalizowanych chatbotów opartych o Qwen3.

Sprzęt będzie dostępny u partnerów

DGX Spark to nie tylko sprzęt – to nowa platforma dla całego ekosystemu AI. NVIDIA współpracuje z największymi producentami komputerów, którzy wprowadzą DGX Spark do swojej oferty. Wśród partnerów znajdują się: Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo oraz MSI. Urządzenie zostało wycenione na 4 tys. dol. i trafi do sprzedaży 15 października 2025 r.

Elon Musk dostał sprzęt przed premierą

Podczas wizyty w ośrodku SpaceX Starbase w Teksasie, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA, Jensen Huang, osobiście przekazał Elonowi Muskowi pierwszy egzemplarz NVIDIA DGX Spark.

Spotkanie odbyło się w otoczeniu monumentalnych silników i konstrukcji rakietowych, symbolicznie łącząc światy kosmicznej inżynierii i sztucznej inteligencji. Huang podkreślił, że to wydarzenie ma znaczenie historyczne — przekazanie „najmniejszego superkomputera obok największej rakiety świata” stanowi zapowiedź nowej ery, w której potężna moc obliczeniowa AI trafia bezpośrednio w ręce innowatorów.

Oczywiście to bardzo medialne wydarzenie. Warto jednak dodać, że DGX Spark został też przedpremierowo przekazany pionierom z różnych dziedzin: