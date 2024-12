Czy na przedświątecznej liście zakupów prezentowych widnieje nowy laptop lub komputer stacjonarny albo też lepsza karta graficzna, która ma tchnąć nowe życie w wiernego peceta?

Jeśli tak, to warto zapoznać się z najnowszymi i najlepszymi technologiami wykorzystywanymi w komputerach osobistych. Choćby po to, by dowiedzieć się, jak możliwości kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, kiedyś kojarzonych głównie z rasowym gamingiem, wyszły daleko poza generowanie najlepszej jakości oprawy wizualnej w grach. I jaką rolę odgrywa tu rewolucyjna sztuczna inteligencja stworzona i ciągle ulepszana przez koncern NVIDIA.

Szukając komputera, czy to stacjonarnego, czy też przenośnego laptopa, na prezent pod choinkę, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy jest on wyposażony w dedykowany układ graficzny GeForce RTX. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Karta graficzna z tej rodziny znacząco zwiększa możliwości komputera. Nie tylko w dziedzinie gier, jak dawniej, ale również w wielu innych zastosowaniach. W jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie wymaga krótkiego wprowadzenia.

Wykładniczy wzrost wartości i możliwości

Amerykański koncern NVIDIA jest doskonale znany fanom gier komputerowych. Firma produkuje gamingowe karty graficzne już od prawie trzech dekad. W sierpniu z kolei obchodziliśmy 25 rocznicę pojawienia się na rynku pierwszego układu pod kultową już dziś nazwą GeForce. Choć NVIDIA to marka z tradycją i ugruntowaną renomą, dobrze znana w growym świecie, to przez ponad dwie dekady swojej obecności na giełdzie papierów wartościowych Wall Street nie zaliczyła spektakularnych wzrostów, utrzymując wartość swoich akcji na mniej więcej stałym poziomie. Całkiem niedawno wszystko się zmieniło.

Wycena akcji NVIDIA poszybowała wykładniczo w górę. W tym momencie kapitalizacja rynkowa firmy wynosi ponad 3,3 biliona dolarów, co daje jej drugą pozycję na liście najbardziej wartościowych spółek świata. Niegdysiejszy producent sprzętu dla graczy niewiele dziś ustępuje zajmującej pierwsze miejsce na tej liście potędze, jaką jest Apple. I o ponad 200 miliardów przebija kapitalizację trzeciego na podium Microsoftu. Co się stało? Jaki jest sekret tego bezprecedensowego sukcesu? Tak naprawdę nie ma żadnego sekretu. Oprócz zaawansowanego procesu technologicznego, który opracowano w NVIDIA Corporation na potrzeby najnowszych i najbardziej wydajnych kart graficznych. Procesory zaprojektowane przez inżynierów z NVIDIA do gier zostały stworzone jako baza dla sztucznej inteligencji, która miała poprawiać ich wydajność właśnie w tych grach. A potem okazało się, że ta technologia doskonale wspiera zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i sieci neuralnych, będących podstawą prawie każdej z powstałych i powstających dopiero AI. Praktycznie z dnia na dzień czipy opracowane i produkowane przez NVIDIA stały się obiektem pożądania nie tylko graczy, ale też największych korporacji technologicznych na świecie. A dawny faworyt gamerów stał się liderem rynku procesorów dla AI.



źródło: materiały partnera

Co z tego mamy my?

Jaki jednak ta ciekawa, ale niezwiązana z przeciętnym użytkownikiem komputera osobistego historia ma związek z naszymi przedświątecznymi zakupami? Taki, że NVIDIA mimo olśniewającej kariery nie zapomniała, kto wspierał ją przez ostatnie 30 lat. I w dostępnych dla każdego kartach graficznych GeForce RTX można znaleźć nie tylko tę samą technologię, o którą teraz zabiegają największe korporacje inwestujące w AI, ale również opracowaną przez NVIDIA zaawansowaną sztuczną inteligencję, która potrafi o wiele, wiele więcej, niż można się spodziewać.

Zaczęło się od gier i nadal są one głównym polem popisu dla tej technologii. AI ukrywająca się pod skromnym skrótem DLSS zrewolucjonizowała gaming pod względem wydajności i jakości. W grach współpracujących z rozwiązaniami NVIDIA, a robi to większość najnowszych hitów, takich jak Black Myth: Wukong, Star Wars: Outlaws czy Stalker 2: Heart of Chornobyl oraz najświeższy Indiana Jones i Wielki Krąg (dostępny w nowej promocji), DLSS 3 radykalnie zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę bez najmniejszego spadku jakości. Nowy DLSS 3.5 wprowadza dzięki AI kolejną rewolucję, rekonstrukcję promieni, która widocznie zwiększa jakość i wydajność zapewniającego najlepsze wrażenia wizualne ray-tracingu w czasie rzeczywistym. A on sam w sobie jest przecież świeżą i rewolucyjną technologią. Wprowadzoną zresztą przez nikogo innego, tylko właśnie firmę NVIDIA, w kartach GeForce z oznaczeniem RTX.

Aby skorzystać z dobrodziejstw DLSS 3, potrzebna jest oparta na najnowszej architekturze karta graficzna z rodziny RTX 40. Taka jak NVIDIA GeForce RTX 4060 w kosztujących niewiele ponad 4 tysiące laptopie GIGABYTE G6X i komputerze stacjonarnym MAD DOG ENDORFY 500 ARGB na przykład. DLSS 3.5 jednak jest aktualizacją wszystkich układów RTX, także tych poprzedniej generacji RTX 30, więc poprawi również możliwości karty NVIDIA GeForce RTX 3050 z laptopa LENOVO LOQ 15, który można mieć już za 2699 zł, albo karty GIGABYTE GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC z fabrycznie podkręconymi zegarami, którą można ulepszyć swojego peceta już za 1399 złotych.



źródło: materiały partnera

Gry to tylko początek

Kariera NVIDIA i rewolucyjnych układów AI zaczęła się od gier. I gracze dostają swój DLSS oraz rozwiązania takie jak zmniejszający opóźnienia systemowe NVIDIA Reflex czy RTX Remix, który jako platforma open source pozwala autorom modów tworzyć zremasterowane wersje dawnych przebojów za pomocą generatywnej AI, automatycznie ulepszającej źródłowy materiał i dodającej do niego ray-tracing czy obsługę DLSS 3. Ale na grach się możliwości GeForce RTX nie kończą, zarówno na Wall Street i w świecie wielkich korporacji technologicznych, jak i w naszym zaciszu domowym pod klawiaturą laptopa czy obudową komputera stacjonarnego.

Producent, wykorzystując możliwości swoich procesorów, wprowadza wsparcie sztucznej inteligencji na każdym polu. ChatRTX to niesamowita wyszukiwarka, która dzięki AI może odnaleźć daną frazę w każdym dokumencie czy grafice znajdującej się na naszym dysku, przy okazji serwując również streszczenie informacji. W RTX Video AI z kolei automatycznie ulepsza i dokonuje upscalingu każdego materiału wideo oglądanego przez przeglądarki Chrome i Edge. NVIDIA Broadcast z kolei dzięki wsparciu AI poprawia wydatnie jakość w drugą stronę, gdy transmitujemy wideo i audio, czy to streamując gry, czy na live’ach, czy też w czasie telekonferencji.

Kierunek na wszechstronność i przyszłość

Najwięcej jednak oferuje pakiet narzędzi NVIDIA Studio, który pozwala wykorzystać potęgę obliczeniową kart GeForce RTX oraz ukrytą w nich AI do wszystkiego w zasadzie. Do listy profesjonalnego oprogramowania, które korzysta z tego niesamowitego dopalacza, ciągle dopisywane są nowe specjalistyczne aplikacje. Nie trzeba więc wcale być graczem, by zapragnąć komputera z GeForce RTX.



źródło: materiały partnera

Z wyraźnego skrócenia czasu renderowania obiektów 3D ucieszy się również zawodowy grafik, który ma już dość czekania na zakończenie pracy przez swój stary komputer. Również profesjonalny montażysta będzie uszczęśliwiony, gdy dzięki "pożyczonej" mocy karty graficznej, która przyspieszy kodowanie i dekodowanie, o wiele szybciej będzie mógł zrealizować zlecenie i zająć się czymś dla własnej przyjemności. Z NVIDIA Studio współpracuje coraz więcej platform oprogramowania wymagającego intensywnych, szerokozakresowych obliczeń. I nic dziwnego. Kiedyś musiały polegać wyłącznie na możliwościach oferowanych przez główny procesor i podstawową pamięć RAM. Teraz zaś mogą do tego dołożyć moc niegdyś tylko graficznych, dziś coraz bardziej uniwersalnych procesorów oraz dodatkowych gigabajtów z ultraszybkiej karty GeForce RTX.

Planując właśnie takie wykorzystanie komputera lub też ponadprzeciętnie intensywne granie w najbardziej wymagające gry, można sięgnąć po laptop z mocniejszym układem NVIDIA GeForce RTX 4070, taki jak ACER Nitro 16, który dziś kosztuje 5999 zł. Albo złożyć komputer z hitem cenowym Gainward GeForce RTX 4070 Super Ghost, czyli nowszej, mocniejszej wersji układu RTX 4070, który można mieć już za 2799 zł. Lub też dowolny inny sprzęt, który można znaleźć na pełnej świątecznych oszczędności i ofert partnerów promocyjnej akcji oficjalnej stronie NVIDIA.

Jaka jest jednak największa zaleta układów GeForce RTX oraz tego, że NVIDIA kładzie tak silny nacisk na rozwój AI? Ciągłe ulepszenia. Możliwości obliczeniowe fizycznych procesorów znajdujących się w tych kartach graficznych są ogromne. Superkomputery NVIDIA nieustannie trenują nowsze, bardziej wydajne wersje AI, które dysponują nowymi możliwościami. A następnie wprowadzają je w ramach aktualizacji, poprzez NVIDIA App, do naszych komputerów. Dzięki temu, choć nasza GeForce RTX pozostaje taka sama, to jej możliwości rosną i się poszerzają. I będą to robić jeszcze przez całe lata.

Dlatego właśnie nic nie może się obecnie równać z komputerami i laptopami z kartami GeForce RTX na pokładzie. Już teraz są świetne. A później staną się jeszcze lepsze. I my, ich aktualni lub przyszli posiadacze, nie będziemy musieli nawet kiwnąć palcem, by to się stało.