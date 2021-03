Jeszcze zanim nastąpiła premiera Xbox Series X i Xbox Series S zapowiadano, że będą to pierwsze konsole w historii wykorzystujące w grach (a nie tylko w wybranych aplikacjach) Dolby Atmos oraz Dolby Digital. Uczciwie nie robiono jednak tajemnicy z tego, że na skorzystanie z dobrodziejstw tego drugiego standardu gracze będą musieli poczekać dłużej. Do kiedy?

Coś zaczyna się w tej kwestii dziać. Osoby mające dostęp do testowych wersji oprogramowania wspomnianych konsol zaczynają raportować, iż właśnie zaczęto odblokowywać dostęp do Dolby Digital. Istotne jest, iż nie mówimy tutaj o plotkach. Wszystko potwierdził najpierw Guy Welch, dyrektor ds. marketingu w Xbox, a nieco później Microsoft przesłał krótkie oświadczenie redakcji Forbes.

„Tak jak ogłosiliśmy w zeszłym roku, cieszymy się, że w 2021 roku wprowadzimy obsługę Dolby Vision do gier na naszych nowych konsolach Xbox. Obecnie funkcja jest w fazie testów, wkrótce będziemy mieć więcej informacji na temat harmonogramu dostępności, a także funkcjonalności.”

Get ready for Dolby Vision Coming to ⁦@Xbox⁩. Makes #Gears5 look even better. Sounds great too with Dolby Atmos. https://t.co/IxUkZidcDM