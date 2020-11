Przedstawiciele Microsoftu coraz śmielej wypowiadają się na temat cen gier na nowe konsole. Dla niektórych graczy zaczyna to wyglądać na przygotowywanie gruntu pod podwyżki.

Microsoft bierze pod uwagę podwyżki cen swoich gier

Temat cen gier na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawia się nie pierwszy raz. Jeszcze przed ich premiera pisaliśmy, że najprawdopodobniej czekają nas zauważalne podwyżki. I faktycznie mamy z nimi do czynienia tyle, że każdy z wydawców podchodzi do tego inaczej. Niektórzy podnieśli ceny, inni natomiast nie, ale być może to tylko kwestia czasu.

Coraz więcej informacji na temat planów kolejnych wydawców. Jednym z ważniejszych jest bez wątpienia Microsoft, który póki co nie zdecydował się na głębsze sięgnięcie do kieszeni graczy. Póki co, bo Tim Stuart (piastujący stanowisko CFO) wyraźnie sugeruje, że może się to zmienić. Co ciekawe, z jego słów wynika, iż w dużej mierze będzie zależało to od innych wydawców.

„Nie publikujemy jeszcze żadnych ogłoszeń dotyczących cen naszych gier. Zrobimy to w odpowiednim czasie. Myślę, że przyjrzymy się innym wydawcom, którzy podejmą właściwe dla siebie decyzje. Jeśli wyznaczą wyższe ceny to myślę, że będzie to uzasadnione. Ceny nie wzrosły od kilku generacji, więc nie jest niczym niezwykłym, że możemy zobaczyć takie rzeczy.”

Sony ceny już podniosło. 70 funtów to uczciwa cena

Jeśli chodzi o gry wydawane przez Sony to te już kosztują więcej, w Polsce maksymalnie 349 złotych. Jim Ryan w ostatnim wywiadzie dla jednej z brytyjskich redakcji tłumaczył, iż nikt nie powinien narzekać. Podwyżki uznaje za zasadne, a ceny za dobre. Tutaj argumentacją nie są jednak działania bezpośrednich konkurentów, ale porównanie gier do innych rodzajów rozrywki.

„Tak, tak myślę [że 70 funtów to uczciwa cena - przyp. red.]. Jeśli spojrzysz na godziny rozrywki zapewniane przez grę, tak jak chociażby w przypadku Demon’s Souls, i porównasz z jakąkolwiek inną formą rozrywki to myślę, że jest to bardzo proste i wiele mówiące porównanie.”

Pewne jest, że temat będzie powracał, a kolejni wydawcy dołączający do tych, którzy już podnieśli ceny wydają się kwestią czasu. Nie tak dawno niemal identycznie jak przedstawiciel Microsoftu wypowiadał się szef Take-Two Interactive.

Źródło: vg247

