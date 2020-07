Chyba nikt nie spodziewał się, że nowa generacja, prócz pytań o same konsole, przyniesie też pytania o ceny gier na PS5 i Xbox Series X. Sporo wskazuje bowiem na to, że będą one znacząco droższe. Czy odbije się to też na rynku PC? Całkiem możliwe.

Ceny gier na PS5 i Xbox Series X – idzie podwyżka?

Emocje wokół nowej generacji konsol rosną z każdym dniem. Zewsząd słyszymy a to, że PlayStation 5 to arcydzieło, a to znowu że Xbox Series X będzie niesamowicie potężny. Tymczasem po cichutku, bez jakiegoś szczególnego szumu szykuje się nam prawdopodobnie jeszcze jedna, raczej nieszczególnie miła, rewolucja. Chodzi o ceny gier na PS5 i Xbox Series X.

Zaczęło się dość niewinnie od informacji, że szykowane na wrzesień NBA 2K21 kosztować będzie nieznacznie drożej od zeszłorocznej edycji. Różnica wynosić ma 10 dolarów na rynku amerykańskim i 5 Euro na europejskim. Co ważniejsze jednak, podwyżka dotyczyć ma wyłącznie PlayStation 5 i Xbox Series X. Powód? Rosnące koszty produkcji.

Można byłoby pomyśleć – jedna gra o niczym nie przesądza. Problem w tym, że do dyskusji o koniecznej podwyżce cen gier włączyli się branżowi analitycy sugerując, że obecne ceny w nowej generacji są nie do utrzymania. Co więcej, ponoć inni wydawcy także rozważają stosowne podwyżki, choć jeszcze nie do końca wiadomo czy obejmą one wszystkie gry czy tylko niektóre, bardziej popularne marki.

Na efekty tych doniesień nie trzeba było długo czekać. W sieci pojawiły się już pierwsze oferty z cenami nowych gier na PS5, które, co tu dużo mówić, mogą lekko zmrozić. Oczywiście, owe 75 Euro za grę wydaje się wręcz nierealne. Szczególnie, że sklepy nader często sięgają po podobne wypełniacze (z nie do końca potwierdzoną ceną), byleby tylko zaistnieć w wyszukiwaniach. Jeśli jednak połączymy to z wcześniejszymi zapowiedziami podwyżek sytuacja robi się lekko nieciekawa. No bo ilu z Was gotowych jest położyć prawie 350 zł za jedną grę?

Pecety górą? Niekoniecznie

Miłośnicy pecetów mają pewnie teraz niezły ubaw. Miało być tak pięknie – nowa, potężniejsza generacja, nowe, fenomenalnie wyglądające gry. Zamiast tego mamy festiwal niepewności, rosnące koszty i ceny, które mogą postawić całą, konsolową zabawę pod znakiem zapytania.

Nie byłbym jednak taki pewny czy ewentualne podwyżki nie dotkną rynku pecetowego. Wszak już raz byliśmy świadkami równania cen (pamiętacie czasy, gdy gry na PC kosztowały 99 zł?). Już teraz różnica w cenach gier na konsole i PC sięga grubo ponad 25%. Pierwszy z brzegu przykład – Cyberpunk 2077 w wersji PC kosztuje 199 zł, a na konsolę – 269 zł. To sporo. A co stanie się, gdy ta różnica sięgnie ponad 50%?

Za ewentualną podwyżką na rynku PC przemawiać może jeszcze jedna rzecz. Niższa cena wspomnianego wcześniej NBA2K21 na peceta wynikać ma z faktu, iż ta wersja gry przygotowana zostanie na podstawie edycji z obecnej generacji. Kto wie więc czy za przeskok generacyjny nie zapłacimy wszyscy. Cóż, najwyraźniej tanio to już było.

