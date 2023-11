To co dotąd wydawało się niemożliwe nabiera coraz realniejszych kształtów – Blizzard zapytał ponoć wybranych graczy, ile byliby skłonni wydać na nadchodzący dodatek do Diablo IV – Vessel of Hatred. Wśród zaproponowanych tam cen pojawia się też owo „magiczne” 100 dolarów.

Ceny gier, szczególnie tych nowych - premierowych od jakiegoś czasu potrafią przyprawić nas o ból głowy. Starsi gracze z pewnością pamiętają jeszcze spore różnice między ceną gier na konsole i na pecetach. Poodejmowaliśmy zresztą ten temat w 2010 opisując panujące wówczas trendy w grach i już wówczas wskazywaliśmy, że producenci coraz częściej przebąkują o potrzebie zrównania cen gier pecetowych z konsolowymi. Dziś, pod koniec 2023 roku, takie same ceny za dany tytuł na PlayStation 5, Xbox Series X czy PC na nikim nie robią już w zasadzie wrażenia (posłuchaj naszego podcastu o aktualnych trendach w grach).

Co innego kolejne doniesienia o możliwych podwyżkach – te rozpalają wyobraźnie. Szczególnie, że mieliśmy już przecież 10 dolarowy skok premierowych cen za wysokobudżetowe produkcje (AAA). Czy teraz czeka nas jeszcze większy szok cenowy? Niestety, coraz więcej wskazuje na to że tak.

GTA 6 po 150$? W każdej plotce tkwi ziarno prawdy

Nie tak dawno temu świat obiegła wiadomość, że za wielce oczekiwane GTA 6 przyjdzie nam zapłacić aż 150 dolarów. Oczywiście, plotka ta szybko została zdementowana, ale fakt, że producenci gier rozważają jakąś podwyżkę jest już powszechnie znany. Mówił już o tym prezes Capcomu - Haruhiro Tsujimoto, wspominał też szef Take-Two – Strauss Zelnick sugerując, że ceny gier są „bardzo, bardzo niskie”.

Oczywiście, to nie musi wcale oznaczać, że producenci i wydawcy gier rozważają jakieś drastyczne podwyżki. Nie da się jednak nie dostrzec, że wszystko to ma na celu wybadanie reakcji graczy i sprawdzenie czy jest jeszcze przestrzeń na ewentualny skok cen. Dowodem na to może być krążąca w sieci poufna ankieta, którą Blizzard rozesłał ponoć do swoich fanów pytając ich ile byliby gotowi zapłacić za pierwszy duży dodatek do Diablo IV. Przypominamy tylko, że Vessel of Hatred ma pojawić się dopiero pod koniec 2024 roku.

Diablo IV polem testowym?

I tu właśnie robi się ciekawie, bo wskazane w wyżej wymienionej ankiecie progi cenowe ustalone zostały na poziomach 49,99, 69,99, 79,99 i 99,99 dolarów. Oczywiście, w każdej z opcji pojawiają się jakieś z góry określone bonusy – od konkretnej ilości Platyny (waluty w grze), poprzez unikalnego wierzchowca, po elementy kosmetyczne.

Co ciekawe jednak w droższych opcjach miałby pojawić się także nieco dalej idące bonusy na przykład legendarne przedmioty, większa pojemność skrzyni czy wcześniejsze odblokowanie towarzysza NPC, którego można byłoby wezwać by odebrał od nas zebrany łup. Ponoć cała ta ankieta nie spotkała się ze szczególnie entuzjastycznym przyjęciem, choć gracze krytykują nie tyle kwestie ceny dodatku sięgającej nawet 100 dolarów, a owych bonusów, które mogą zaburzyć balans rozgrywki (niechlubne elementy Pay-to-Win).

100$ za grę bliżej niż myślimy?

Możecie powiedzieć teraz, że przecież ankieta odnośnie dotycząca dodatku, do tego jeszcze nie do końca potwierdzona, niczego nie przesądza. Zgadza się. Tyle że jest to kolejny już sygnał, że w branży gier mocno się gotuje. Koszty kolejnych „dużych” produkcji rosną z każdym rokiem, a zyski dalekie są od oczekiwanych. Pikujące kursy giełdowe dużych producentów zaraz po wydawałoby się całkiem udanych premierach też nie nastrajając zbyt optymistycznie.

Zastanówcie się więc co w takiej sytuacji mogłoby dać największy zastrzyk energii całej branży powodując, że oczy inwestorów znów zwróciłby się w kierunku gier? To chyba jasne – większe zyski. A skoro wszyscy naokoło narzekają na „bardzo, bardzo niskie ceny gier” to dalszy rozwój wypadków wydaje się przesądzony. Możemy niedowierzać, ale rok 2024 z pewnością zaskoczy nas cenami gier. I oby tylko raz.

