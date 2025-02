Dlaczego na GTA 6 czekamy tak długo? Ta liczba mówi wszystko

Tuż przed premierą GTA VI wydawca pochwalił się wynikami sprzedaży poprzedniej części. Liczba robi piorunujące wrażenie.

Pierwsze GTA miało premierę w 1997 roku, GTA II w 1991, GTA III w 2001, GTA IV w 2008, a GTA V w 2013. Po ograniu “piątki” poczułem smutek na myśl, że na kolejną część znowu trzeba będzie poczekać z 5 lat. Tymczasem premiera Grand Theft Auto VI została zaplanowana na jesień 2025.

12-letnia przerwa między kolejnymi odsłonami jest w przypadku Rockstara bezprecedensowa, ale właśnie padła liczba, w obliczu której ciężko się takiemu stanowi rzeczy dziwić.

GTA 5 wciąż sprzedaje się jak świeże bułeczki

Firma Take-Two Interactive zorganizowała spotkanie ze swoimi inwestorami, podczas którego omówiono miniony kwartał. Wydawca ujawnił oficjalnie, że gra GTA V rozeszła się już w przeszło 210 mln egzemplarzy.

Dla szerszego kontekstu warto dodać, że przekroczenie bariery 200 mln raportowano w maju 2024, a 190 mln we wrześniu 2023.

Większość twórców gier dałaby się pokroić za to, by ich dzieło trafiło do 10 mln graczy przez cały okres życia. Tymczasem GTA V robi takie wyniki w kilka miesięcy 12 lat po premierze. A przy okazji każda sprzedana kopia jest furtką do świata GTA Online, w którym gracze także zostawiają niemałe pieniądze.

Patrząc na te liczby ciężko się dziwić, że wydawcy niespieszno do wprowadzenia na rynek GTA VI.