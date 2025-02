Nawet PS5 Pro będzie miało problem z wyciągnięciem więcej niż 30 FPS w GTA 6 – twierdzi były pracownik Rockstar Games. Więcej klatek na sekundę ma zaoferować dopiero premiera pecetowej wersji gry.

Czy PS5 oraz Xbox Series X|S udźwigną GTA 6? Mike York – były pracownik Rockstar Games, który współtworzył GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2 – ma do powiedzenia coś niepokojącego. Konsole będą rozgrzane do czerwoności i jego zdaniem należy pogodzić się z rozgrywką w zawrotnych 30 FPS.

Nawet PS5 Pro może mieć problem

Mike York wystąpił w podcaście Kiwi Talkz, gdzie zasugerował, ile klatek na sekundę wyciągnie GTA 6. W jego ocenie deweloperzy z Rockstar Games celują w 30 FPS na konsolach w dniu premiery i ma to być “stabilne 30 fps, a to znaczy, że płynność nie spadnie poniżej tej wartości”.

Jedynym konsolowym kandydatem do wyciągnięcia więcej klatek na sekundę w GTA 6 jest PS5 Pro. Mike York zaznaczył, że “dzięki jakiejś technologii skalowania AI, tak jak robi to PlayStation” potencjalnie możliwe będzie osiągnięcie 60 FPS, lecz pewności nie ma. Nasuwa się więc następujący wniosek: dopiero pecetowa wersja gry będzie działać płynniej. Ciekawe jest to, jakie wymagania sprzętowe podyktuje GTA 6 dla wyższych ustawień graficznych.

Coś jest na rzeczy?

Co ciekawe, podcast został usunięty na prośbę samego Mike’a. Czyżby deweloper pracujący niegdyś dla Rockstar Games powiedział za dużo? Tego nie wiemy.

Tak samo nie wiemy, kiedy GTA 6 zadebiutuje, chociaż ostatni przeciek sugeruje, że premiera odbędzie się 17 września 2025 r. Nie wiemy też, kiedy drugi zwiastun GTA 6. Zagadką pozostaje również cena nowego GTA, jednak coraz więcej znaków wskazuje na to, że nie będzie tania impreza.

