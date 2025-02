Firmy Rockstar Games oraz Take-Two niechętnie wypowiadają się na temat GTA 6 na PC. Bardziej bezpośredni okazał się Ronald van Veen – wiceprezes ds. finansowych Corsair Gaming – który wysłał graczom pecetowym ciekawy sygnał.

Wiemy, że premiera GTA 6 zaplanowana jest na jesień 2025 r. Tytuł w pierwszej kolejności trafi na konsole aktualnej generacji, a plany Rockstar Games dotyczące wersji PC pozostają niejasne. Wydawca gry, Take-Two Interactive, za pośrednictwem CEO Straussa Zelnicka, potwierdził jedynie, że wersja na komputery osobiste w końcu się pojawi. Pytanie brzmi: kiedy to nastąpi?

Pecetowe GTA 6 na początku 2026 roku?

Dexerto informuje, że Ronald van Veen, wiceprezes ds. finansów i relacji inwestorskich w Corsair Gaming, podczas konferencji wynikowej za czwarty kwartał 2024 roku odniósł się do premiery GTA 6. Powiedział, że plan Take-Two zakłada wydanie gry na konsole jesienią 2025 roku, a następnie wersji PC na początku 2026 roku.

“Tak, GTA 6 jest prawdopodobnie grą, o której wszyscy mówią. I myślę, że zobaczymy ją jeszcze w tym roku na konsolach. Według mojego obecnego rozeznania ukaże się jesienią na konsole, a następnie na początku 2026 roku na PC”. – powiedział Ronald van Veen.

Taki scenariusz byłby (prawie) idealny dla graczy PC, bo zakłada, że premiera pecetowej wersji GTA 6 nastąpiłaby zaledwie kilka miesięcy po debiucie na konsolach. A to oznaczałoby pewną zmianę w cyklu wydawniczym Take-Two. GTA 5 ujrzało światło dzienne we wrześniu 2013 r., a premiera na PC miała miejsce półtora roku później. Osławione Red Dead Redemption 2 potrzebowało ok. roku na premierę wersji pecetowej.

Nie ma nowych materiałów o GTA 6, ale jest oficjalny Discord

Nie wiemy, czy Ronald van Veen spekulował, czy może jego wypowiedź opiera się na zakulisowej branżowej wiedzy. Tak czy inaczej należy obserwować oficjalne kanały informacyjne.

Jednym z nich jest nowo powstały serwer Discord Rockstar Games, w którym znajduje się nawet specjalny kanał poświęcony GTA 6. Co konkretnie na nim znajdziemy? Aktualnie lwia część wypowiedzi, to prośby fanów o drugi zwiastun. Jak widać, są to prośby bezskuteczne.

Źródło: Dexerto