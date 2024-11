Rockstar Games szykuje ważną aktualizację dla GTA Online w wersji PC. Sieciowa rozgrywka stanie się lepsza dzięki funkcjom znanym z konsol aktualnej generacji.

Gracze GTA Online na PC wreszcie dostaną upragnioną aktualizację. Rockstar Games poinformował o szeregu nowej zawartości w grze oraz o wstępnych planach na 2025 r. Te upłyną pod znakiem next-genowej aktualizacji.

GTA Online na PC zmieni się w 2025 roku

Niestety, ale szczegóły pozostają mgliste. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać jedynie o planach “wprowadzenia bardzo oczekiwanych funkcji PlayStation 5 i Xbox Series X|S GTA Online na platformę PC w nowym roku”.

To z pewnością przyjemny ukłon w kierunku tych graczy. Zwłaszcza, że czekają oni już trzeci rok na rzeczoną aktualizację. Najpewniej GTA Online next-gen na PC będzie zawierać usprawnienia graficzne włącznie z ray tracingiem, nowy kreator kariery, czy szeroko pojęte zmiany w menu startowym.

Grudniowa aktualizacja

To jednak pieśń bliżej nieokreślonej przyszłości. Natomiast już w grudniu do GTA Online trafi nowa zawartość: dodatkowe misje Dispatch Work, zupełnie nowe przejażdżki, aktualizacje Job Creator i kolejne ulepszenia Benefactor Terrorbyte wraz ze skanerem kolekcjonerskim służącym do lokalizowania skarbów.

Pytanie brzmi, czy GTA Online nie pójdzie w odstawkę w 2025 r.? Branża niecierpliwie czeka na premierę GTA 6, licząc na to, że nadchodzący tytuł ustanowi zupełnie nowe standardy wirtualnej rozrywki. Jaki los spotka GTA Online, gdy GTA 6 w końcu zadebiutuje? To wszystko pozostaje aktualnie w sferze domysłów.

Źródło: Rockstar Games