Choć trudno w to uwierzyć, GTA Online ma już dekadę. Rockstar przypomina o okrągłej rocznicy i dziękuje fanom za czas spędzony przy grze.

Tryb wieloosobowy do jednej z najpopularniejszych gier akcji zadebiutował dokładnie 1 października 2013. Oznacza to, że GTA Online jest z nami już od 10 lat. Dość rzadko zdarza się, że po tak długim czasie gra cieszy się dużym zainteresowaniem, ale jak widać takie sytuacje nie są niemożliwe.

Rockstar dziękuje za wsparcie społeczności graczy i wylicza najważniejsze momenty w procesie rozwoju modułu na przestrzeni dekady.

GTA Online – co zrobiono w ciągu 10 lat od premiery?

To udało się zrobić twórcom od debiutu GTA Online:

Wydanie trybu na trzech generacjach konsol (Xbox 360 i PS3 w 2013 r., rok później na PS4 i Xbox One, następnie na PC, a w 2022 r. na obecnej generacji)

Wydanie ponad 40 bezpłatnych aktualizacji z nową zawartością

Współpraca z takimi gwiazdami jak Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Busta Rhymes i Anderson.Paak

Stworzenie 25 stacji radiowych z wielogatunkową muzyką (hip-hop, funk, soul, jazz, house, reggae, pop, classic rock i country)

Poszerzenie rozgrywki o kluby nocne z DJ-ami takimi jak Solomun, The Blessed Madonna, Tale of Us, Keinemusik, Palms Trax

Otwarcie The Diamond Casino and Resort, czyli kasyna i ośrodku wypoczynkowego, w którym zlecane są niektóre misje (niedostępne w Polsce)

Wprowadzenie postulowanych przez graczy zmian w warstwie gameplayowej, takich jak Career Builder, dodatki w systemie snack and armour, ulepszenia sterowania itd.

GTA Online to obszerny dodatek do GTA V, umożliwiający granie online z innymi osobami. Moduł oferuje wiele różnych aktywności, od misji fabularnych po wyścigi i inne konkurencje wymagające współpracy lub rywalizacji. Nie brakuje tu także obszarów do spotkań z przyjaciółmi.

źródło: materiały prasowe, informacje własne