Haier prezentuje Mini Inverter – niewielkich rozmiarów pralkę w klasie energetycznej A.

Wysokość urządzenia wynosi 70 cm, a szerokość 51 cm. Pomimo niewielkich gabarytów pralka mieści pięć kilogramów ubrań. Mini Inverter pracuje w najwyższej klasie efektywności energetycznej A.

Haier Mini Inverter dba o tkaniny

Sprzęt zaprojektowano z myślą o ochronie delikatnych tkanin. Struktura bębna Pillow Drum imituje kształt małych poduszek. Dzięki temu ubrania mają delikatnie ślizgać się po powierzchni bębna, co powinno niwelować ryzyko ich uszkodzenia.

Haier Mini Inverter oferuje wiele cykli prania. To między innymi: trwający 15 minut program szybki, antyalergiczny Allergy-Care, tryb Eco 40-60, pranie w 90 stopniach C, Bawełna 20 stopni C, programy dedykowane tkaninom bawełnianym, wełnianym i syntetycznym oraz opcja odświeżania odzieży. Producent zapewnia, że urządzenie poradzi sobie nawet z tak delikatnymi materiałami jak jedwab i kaszmir.

Wysoki poziom higieny i niskie rachunki

Sprzęt wyposażono w specjalną technologię ABT, która zabezpiecza go przed pleśnią i bakteriami, usuwając do 99,9 procent zarazków nagromadzonych w miejscach takich jak szuflada na detergent czy uszczelka bębna.

Urządzenie pozwala na znaczną oszczędność wody i prądu. Zaawansowana automatyka wagowa w pralkach Haier odpowiada za precyzyjny dobór optymalnej ilości wody oraz czasu prania. W praktyce ma to oznaczać większe oszczędności i niższe rachunki.

źródło: materiały prasowe