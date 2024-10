Kopalnia kryptowalut Marathon Digital w pobliżu Granbury w Teksasie generuje nadmierny hałas, który przeszkadza okolicznym mieszkańcom. Przedstawiciele lokalnej społeczności wzywają do zaprzestania wydobycia Bitcoinów, jednak zakład odpiera ich zarzuty.

Działanie kryptowalut może wydawać się skomplikowane. (Opisując w skrócie) kopanie kryptowalut to proces, w którym komputery rozwiązują skomplikowane zadania matematyczne, aby potwierdzić transakcje i dodać je do blockchaina. W zamian za to, osoby prowadzące takie operacje, nazywane górnikami, otrzymują nagrody w postaci nowych jednostek kryptowalut, co może być dochodowym biznesem, zwłaszcza przy odpowiednio skalowanej infrastrukturze.

Kopanie kryptowalut ma także negatywny wpływ na środowisko. Przede wszystkim generuje ogromne zużycie energii, co obciąża sieci energetyczne i zwiększa ślad węglowy. Dodatkowo, centra kryptowalut mogą generować hałas związany z pracą koparek i ich chłodzenia, co wpływa na komfort życia w pobliskich obszarach.

Skarżą się na kopalnię kryptowalut

Serwis TechSpot opisuje taką sytuację z kopalni obsługiwanej przez firmę Marathon Digital w pobliżu Granbury w Teksasie. To niewielka miejscowość, którą zamieszkuje blisko 10 tys. mieszkańców.



Jedna z mieszkanek Granbury stojąca przed elektrownią Wolf Hollow II, która dostarcza prąd do kopalni kryptowalut (foto: Keaton Peters/Inside Climate News)

Obecnie kopalnia wykorzystuje 20 tys. koparek kryptowalut, które są chłodzone zarówno wentylatorami, jak i chłodzeniem cieczą. Zakład mocy 300 MW znajduje się obok elektrowni gazowej Wolf Hollow II. Firma rozważa nawet rozbudowę infrastruktury, co umożliwiłoby jej wydobywanie większej ilości Bitcoinów, ale generowałby także dodatkowe 760 tys. ton gazów cieplarnianych (CO2) rocznie.

Okoliczni mieszkańcy skarżą się na uciążliwy hałas generowany przez wentylatory, który jest słyszalny w pobliżu zakładu. Grupa Citizens Concerned About Wolf Hollow apeluje do firmy Marathon Digital o zaprzestanie kopania kryptowalut, argumentując, że hałas z systemów chłodzenia powoduje poważne problemy zdrowotne u mieszkańców.

Sprawa trafi do sądu?

Mieszkańcy Granbury sprzeciwiają się planom rozbudowy, ponieważ obecna elektrownia już teraz generuje nadmierny hałas, zwłaszcza w nocy. Grupa reprezentowana przez organizację non-profit Earthjustice występuje o stały nakaz sądowy przeciwko zakładowi, chyba że zredukuje on emisję hałasu.

Marathon Digital jednak zakwestionował zarzuty mieszkańców, wskazując, że 30 proc. jego koparek zostało już zmodyfikowanych na system chłodzenia cieczą, a do końca roku planuje osiągnąć tutasj 50 proc. Firma twierdzi, że poziom hałasu w obiekcie mieści się normach, a domniemane problemy zdrowotne związane z wentylatorami nie mają podstaw naukowych.