Half-Life 3 na ostatniej prostej? Trop prowadzi do AMD

Valve konsekwentnie milczy na temat Half-Life 3, ale czujni internauci węszą w poszukiwaniu śladów nowej odsłony serii. Poszlaki mogą znajdować się w grze Deadlock, a konkretnie w aktualizacji.

Wielu ironizuje, że Half-Life 3 nie potrzebuje żadnego marketingu, ponieważ o rozgłos dbają fanii tej serii. Plotki na temat Half-Life 3 sięgają roku 2014 r., a gry w dalszym ciągu nie ma, tak samo jak nie ma oficjalnej zapowiedzi. Valve milczy, zaś internauci przeczesują sieć w poszukiwaniu cennych wskazówek.

Deadlock i Half-Life 3

Internauta o pseudonimie Stannis_Loyalist opublikował na Reddit ciekawy wpis, w którym porusza temat HLX – przypuszcza się, że jest to kodowa nazwa Half-Life 3. Otóż w aktualizacji Deadlock znalazł on wzmiankę o HLX i technologii FSR 3 w tej samej linijce kodu.



Źródło: Reddit/@Stannis_Loyalist

Potencjalnie implementacja technologii FSR 3 w Half-Life 3 może oznaczać, że gra znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie rozwoju. Spekuluje się, że Valve zaprezentuje grę jeszcze w tym roku, co byłoby niemałym zaskoczeniem.

Więcej tropów

Innym ciekawym tropem jest tajemniczy komunikat aktora Mike’a Shapiro – to właśnie on użyczył głosu G-Manowi w serii Half-Life. Inny aktor głosowy, czyli Natasha Chandel, zaktualizowała w ubiegłym roku swoje portfolio o tajemniczy tytuł "Project White Sands" od Valve, co również jest powiązane z serią Half-Life.

Jedno jest pewne: o Half-Life 3 będzie więcej przecieków. Być może projekt Valve pod tym względem pokona GTA 6, z tą różnicą, że nowe GTA jest oficjalnie potwierdzone i ma wyznaczony termin premiery.

Źródło: Reddit