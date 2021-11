Takie niespodzianki lubimy. Wprawdzie do premiery Halo Infinite jeszcze kilka tygodni, ale Microsoft przygotował miłą niespodziankę dla graczy czekających na ten tytuł.

Startuje beta trybu multiplayer Halo Infinite

Oglądaliście live stream na 20. urodziny Xbox? Część graczy zdecydowała się go odpuścić, ponieważ było pewne, że nie czekają na nas zapowiedzi nowych gier czy chociażby prezentacje produkcji AAA, które mają pojawić się na konsolach Xbox i PC w najbliższych kilku, kilkunastu miesiącach. Microsoft faktycznie pokusił się o trochę wspomnieć, ale nie zabrakło też wzmianek odnoście aktualnie rozwijanych funkcji i jednej, sporej niespodzianki.

Zainteresowani Halo Infinite mogą rozpocząć zabawę już teraz. Przynajmniej jeśli chodzi o tryb multiplayer, bo to właśnie on został udostępniony w ramach beta testów.

Nie zdecydowano się przy tym na ograniczenia co do platform sprzętowych, a więc mowa o opcji rozgrywki na PC z Windows oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S oraz Xbox One. Beta testy dają dostęp do pierwszego sezonu zmagań multiplayer - Heroes of Reach.

Kiedy premiera Halo Infinite?

Osiągnięte w trakcie beta testów postępy zostaną przeniesione do pełnej wersji gry. Ta ma zadebiutować 8 grudnia. Warto tutaj przypomnieć, że tryb multiplayer będzie oferowany w formule free-to-play, ale poza tym trwają też prace nad kampanią, która była prezentowana pod koniec zeszłego miesiąca.

Zamierzacie zagrać? To pierwsza okazja do przyjrzenia się temu, jak ekipa 343 Industries wykorzystała rok dodatkowego czasu na prace. Halo Infinite miało przecież pojawić się na premierę Xbox Series X i Xbox Series S, ale po pierwszych prezentacjach oprawa graficzna była mocno krytykowana, a ostatecznie zdecydowano się poprawić chyba nie tylko ją. Publikowane później materiały wideo wyglądały już zdecydowanie lepiej. Pora sprawdzić grę samemu.

Źródło: xbox